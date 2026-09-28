El Sergas calcula la lista de espera en primaria buscando el primer hueco disponible de todas las agendas

Centro de salud de A Parda, en Pontevedra, en una foto del mes de agosto CAPOTILLO

El Ministerio de Sanidad va a reformar el sistema para calcular las listas de espera. Entre los cambios anunciados hay dos importantes: obligar a las comunidades a no eliminar del registro a los pacientes que rechazan operarse en un centro concertado e incluir, por primera vez, la demora para acudir al centro de salud, en concreto en medicina de familia, enfermería y pediatría. Porque desde hace unos años la atención primaria también presenta esperas —salvo si el paciente demanda ser visto en el día o se trata de una urgencia— y, aunque no se dan a conocer pública y periódicamente como las de atención hospitalaria, la Xunta las monitoriza.

Pero ¿cómo lo hace? Hay que tener en cuenta que si un usuario exige ser visto, el personal administrativo fuerza una cita, por lo que para determinadas consultas no habría demora. El Sergas mide la espera y lo hace como puede hacerlo cualquier ciudadano aunque de forma sistemática, periódica y con todos los profesionales: buscando el primer hueco libre que aparece en la agenda de un médico de familia o pediatra. Son citas dirigidas a la atención a la demanda, es decir, que puede solicitar el paciente —las agendas dejan espacio también para consultas programadas, imprevistos o atención a domicilio—. «A medición realízase de maneira sistemática, periódica e homoxénea para todos os profesionais dun centro, tomando como referencia, con periodicidade semanal, a distancia temporal ata o primeiro oco dispoñible para o tipo de acto correspondente», explican desde el Sergas.

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En todo caso hay más herramientas para medir las esperas de primaria. A mayores de esta evaluación semanal se analizan otros parámetros: consultas forzadas, índice de disponibilidad o nivel de ocupación de las agendas. Sanidade defiende el modelo que no solo da una foto fija sino que permite identificar situaciones de sobrecarga o cambios en la demanda asistencial.

Tras el anuncio del Ministerio de Sanidad, en el que ya estaban trabajando las comunidades, los responsables de la consellería se muestran totalmente de acuerdo en homogeneizar la información: «é positivo un proxecto para homoxeneizar a información sobre as listas en primaria e hospitalaria no conxunto do Estado. De feito, todas as comunidades están implicadas, traballando nesta materia a través dun grupo do traballo».

Pero de momento la Xunta insiste en que a este proyecto le falta tiempo y madurez, porque es necesario contar con una plataforma informática que recoja las datos de las comunidades de forma sistemática, adecuada y homogénea. Este punto iba a abordarse a finales de julio, en el pleno del Interterritorial de Sanidad, «e foi retirado polo ministerio, o que demostra ás claras que a medida non tiña a madurez suficiente para ser aprobada».

¿Y qué pasa con los pacientes que han sido «apartados» de la lista oficial de cirugía porque rechazaron ser operados en la sanidad privada? Volver a incluirlos en los registros —aunque ya no haya obligación de cumplir con las garantías de tiempo máximo— es otro de los objetivos de la reforma del ministerio, y la consellería asegura que aportará los datos en tiempo y forma como los pida el Gobierno central, «o Sergas por suposto achegará os datos conforme ao que se acorde e se aprobe na nova normativa».

Con lo que no comulga el departamento que dirige Gómez Caamaño es con el «oportunismo» y «demagogia» del ministerio, que anunció este cambio en plena polémica en Madrid por las listas de espera, «tratando de lanzar sospeitas sobre a información que trasladan as comunidades». El principal problema de las demoras de la sanidad española, reitera la Xunta, «son os paros médicos contra a reforma do estatuto marco que promove o propio Goberno central».

Arturo Salvande, médico de familia en el centro de salud Fontenla Maristany de Ferrol, lleva tiempo pidiendo a la dirección de atención primaria que se modifique esta foto fija para calcular la espera en primaria, «tiene una nula utilidad para valorar la demora real». En esta área sanitaria la medición se hace el lunes a primera hora, con el primer hueco disponible. Una cita que puede ser la única en tres o cuatro días, explica Salvande, porque acaba de ser anulada por un usuario. Para este especialista de medicina familiar un sistema mucho más fidedigno —y así lo ha trasladado a los responsables sanitarios— sería comprobar el número de huecos disponibles en los primeros cinco días hábiles, ya que este análisis no obedecería a un momento puntual.

El facultativo también lamenta que esa foto fija sea el indicador para conceder o no la autoprolongación, y que haya que esperar hasta la semana previa para saber si se puede hacer. En el 2025 más del 72 % de los médicos de familia hicieron prolongaciones de jornada —no solo autoprolongación, en donde se atienden solo pacientes del cupo propio— para reducir la demora.