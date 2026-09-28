Pontón: «En Galicia houbo 6.600 desafiuzamentos entre 2021 e 2025 e pregúntome cantos deles eran Maricarmen»

Xoán Rey | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha aprovechado este lunes para volver a criticar a la Xunta en materia de política de vivienda en un contexto en el crece la contestación social. La portavoz nacionalista ha recordado que estamos ante «un novo engano masivo» del Gobierno de Rueda porque, de las 1.800 viviendas que estaban comprometidas para el 2026, solo se han entregado 74. En una comparecencia en O Hórreo, la líder del Bloque ha recordado que, aún con las 24 viviendas que está previsto entregar este martes en Santiago de Compostela, el total de viviendas entregadas serían 98, con lo que se queda muy lejos de las 1.800 anunciadas hace tres años.

Para Pontón, estos datos demuestran que las viviendas comprometidas «non existen» y que el PP es el máximo responsable de una crisis que también padece Galicia y que no se resuelve, ha insistido, «esparcindo propaganda».

La nacionalista también ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de estar de brazos cruzados en esta materia mientras en Galicia se produjeron 6.600 desahucios entre el 2021 y el 2025, por lo que hay que preguntarse «cantas Maricarmen ou cantas familias con fillos» esconden esas cifras. Para reconducir esta situación, la dirigente del Bloque ha vuelto a defender las propuestas de su formación, que van desde la aplicación de la declaración de zona tensionada a la compra de toda la vivienda protegida que se ponga en venta o a un plan que permita adquirir 4.000 viviendas vacías en cinco años.

Desde el BNG también abogan por la regulación del uso de viviendas de uso turístico porque, ha incidido, no se puede permitir que el «parque de vivenda se convirta nun parque hoteleiro».

Decreto

La líder del BNG ha apuntado que, por el momento, el Gobierno no ha contactado con ella de cara a la aprobación de un real decreto ley para defender el derecho a la vivienda, aunque ha remarcado que su formación siempre está en disposición de negociar y hablar. Con todo, la nacionalista ha subrayado que, dada la emergencia habitacional que existe en la actualidad, resulta evidente que «isto non pode quedar nunha mera declaración de intencións», por lo que ha pedido medidas valientes y eficaces.

En este sentido, desde el BNG exigen que este decreto contemple iniciativas como la prórroga de los contratos vigentes y la prohibición de desahucios de personas vulnerables. De igual modo, demandan que se añadan acciones que impidan la compra de viviendas por parte de fondos buitres y grandes grupos empresariales porque «ter unha casa onde vivir é un dereito que non pode converterse nun negocio».