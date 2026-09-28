Una pelea entre dos familias obliga a movilizar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional hasta O Vao, en Poio

Vista aérea del poblado de O Vao, en Poio, en una imagen de archivo CAPOTILLO

Unas setenta personas participaron en una fuerte pelea entre dos familias en el poblado de O Vao, en Poio, la madrugada de este domingo, obligando a la intervención de varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Hay dos policías que resultaron heridos leves y al menos por el momento no se han producido detenciones ni denuncias, según explica la Guardia Civil. El aviso de que se estaba produciendo esta multitudinaria pelea en O Vao llegó a la Guardia Civil a las tres de la madrugada del domingo.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas del instituto armado, con hasta 33 agentes, y, vista la magnitud del suceso, también acudieron patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local. Fuentes del dispositivo desplegado señalaron que se intentó hacer una barrera para apartar a unos de otros. La Guardia Civil indicó que los participantes en la pelea empleaban palos y se lanzaban objetos y piedras. Como consecuencia, dos agentes resultaron heridos leves, pero no requirieron hospitalización. Las fuerzas del orden lograron separar a los dos bancos contendientes y siguieron en O Vao hasta la mañana de este domingo para intentar evitar que se reprodujese la pelea. Desde la Comandancia de Pontevedra indicaron que nadie ha interpuesto ninguna denuncia, ni se ha procedido a detener a nadie.

Preguntada la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra sobre este suceso, esta institución comunicó que se comprobó que, si bien al principio se pensaba que no había heridos, se supo después de que un varón, mayor de edad, por posible fractura del tabique nasal, se había ido al Hospital Montecelo y por sus propios medios, así como una mujer y un menor.

Por su parte, desde el sindicato Conferencia Española de la Policía (CEP) señalaron que la dimensión de la pelea requirió el desplazamiento de la Policía Nacional también para colaborar en separar a los dos bandos enfrentados. Desde la CEP indicaron que justo esa madrugada se encontraba haciendo un servicio en Marín la unidad de prevención y reacción de Vigo (UPR), por lo cual estos agentes pudieron acudir de urgencia a O Vao e intervenir en apoyo del dispositivo policial desplegado. Desde la CEP también inciden en que este tipo de situaciones ponen de manifiesto la necesidad de que la Comisaría de la Policía Nacional de Pontevedra disponga de una UPR propia, algo a lo que se ha venido negando hasta el momento el Ministerio del Interior, subrayan desde este sindicato, que calificó esta petición como una demanda histórica que seguirán reivindicando.

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra sostiene que en Galicia se ha creado la UPR de Lugo y falta la de Pontevedra para completar el mapa, pero se recuerda que la unidad con base en Vigo también atiende Pontevedra en caso necesario, tal y como ha asegurado el comisario en repetidas ocasiones. La Subdelegación también indica que las estadísticas de delincuencia de la ciudad de Pontevedra son buenas, de forma reiterada año tras año, situándola entre las ciudades más seguras de España con un número de delitos anuales con tendencia a la baja desde el 2019, con la única excepción de la ciberdelincuencia.