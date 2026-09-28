El gallego Héctor Sánchez Bellón, medalla de excelencia en Shanghái

Participantes españoles premiados en el WorldSkills de FP de Shanghai en septiembre del 2026, con el gallego Héctor Sánchez MEPFYD

La delegación española de WorldSkills 2026 ha logrado un resultado histórico en la competición celebrada en Shanghái desde el pasado martes, con un bronce para Juan García Ortiz, del IES Bartolomé Pérez Casas de Murcia, y cinco medallas de excelencia. En total, han participado 34 competidores españoles, que han medido sus habilidades junto a unos 1.400 talentos de formación profesional de más de 80 países y regiones.

Luis García Ortiz ha obtenido así el bronce en Tecnología de la Moda, una de las modalidades más competitivas, en la que participaron un total de 31 jóvenes.

Completan el palmarés de la delegación española las medallas de excelencia logradas por Ángela Font Ochagavía, del CIFP Juniper Serra de Pollença (Mallorca), en la modalidad de Cocina; Laura Daniela Puerto Osorio, del CIFP Virgen de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, en Servicio de Restaurante y Bar; Max Martínez Altimira, del Instituto Carles Vallbona de Barcelona, en Administración de Sistemas en Red; Eric Ballester Barreda, de la Fundación Flors de Villareal, en Instalaciones Eléctricas y el gallego Héctor Sánchez Bellón, del CIFP Politécnico de Santiago de Compostela, en Tecnología del Automóvil.

España ocupa el 15.º lugar en puntuación total lograda por el conjunto de los competidores de la delegación que han participado en una treintena de modalidades. El primer lugar lo ocupa China, con más de 64 participantes.