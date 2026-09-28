Galicia defenderá en Bruselas el papel de las regiones en la gestión de los fondos

Imagen de archivo de Miguel Corgos, conselleiro de Facenda. PACO RODRÍGUEZ

Galicia defenderá en Bruselas el papel de las comunidades en la configuración del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2028-2034. Será el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, quien participe mañana martes en el Parlamento Europeo en el acto de la coalición EuRegions4Cohesion, organizado con la colaboración de la Fundación Galicia Europa.

El cambio que se avecina es muy relevante: la propuesta de la UE integra en un único fondo y en un plan de colaboración nacional y regional por estado miembro lo que en el período anterior (2021-2027) se articulaba mediante programas y fondos diferenciados. Con el nuevo modelo, Bruselas busca simplificar las reglas, aumentar la flexibilidad y reforzar la orientación a resultados, pero el nuevo diseño, tal y como recuerda la Xunta, presenta algunas cuestiones de especial relevancia para Galicia.

Miguel Corgos aprovechará su intervención hoy lunes en Bruselas para demandar una política de cohesión accesible a todas las regiones, con una participación real de las autoridades locales y regionales en la preparación y ejecución de los planes y con un enfoque territorial basado en la gobernanza multinivel. El Gobierno gallego también plantea la necesidad de un presupuesto específico y diferenciado para garantizar una respuesta financiera suficiente para políticas estratégicas como la cohesión, la agricultura y la pesca.

Además de una dotación suficiente para la política de cohesión, Galicia defiende una distribución territorial basada en criterios objetivos y transparentes, ya que el cambio de arquitectura, explica, no puede traducirse en una pérdida abrupta de la capacidad de inversión de las regiones, ni dejar la asignación territorial exclusivamente a la decisión de cada Estado miembro.

En esta línea, el conselleiro de Facenda incide en la necesidad de que el plan español identifique de forma clara los recursos destinados a la comunidad y establezca garantías suficientes sobre su estabilidad, evitando su reorientación a otras prioridades sin la participación de la autoridad responsable del capítulo regional. Un capítulo que adaptará las reformas e inversiones a las necesidades y potencialidades de Galicia y establecerá objetivos coherentes con las medidas programadas.

Según el responsable del Gobierno gallego, la integración de los fondos en un plan estatal único no debe implicar una pérdida de la dimensión territorial, ni de la capacidad de decisión autonómica en las materias de su competencia. Corgos expondrá en la Cámara europea sobre la necesidad de que las comunidades autónomas participen desde el inicio en la preparación del plan español, es decir, en su diseño, en la definición de las prioridades, en la asignación territorial de los recursos, en la negociación de los capítulos y en los mecanismos de modificación y seguimiento.

Para Galicia, según precisan desde el Gobierno gallego, resulta además necesario concretar las funciones de la autoridad de gestión regional: el sistema de asignación y garantía de los recursos, la participación en la interlocución con la Comisión, el papel de la función estatal de coordinación, los flujos financieros, el sistema de seguimiento, control y auditoría y la relación entre el capítulo gallego y los capítulos sectoriales o estatales.

Asimismo, el conselleiro de Facenda trasladará una preocupación específica por la integración de la PAC y de la política pesquera en el nuevo fondo, demandando recursos suficientes y claramente identificables para el sector primario, la preservación de una respuesta específica para el desarrollo rural y una asignación visible y protegida para la pesca y la acuicultura.

El responsable de Facenda insiste en que el calendario de negociación del marco financiero plurianual de la Unión Europea 2028-2034 urge a que España defina lo antes posible su plan, abriendo un proceso de diálogo y acuerdo con las comunidades antes de que se consoliden las principales decisiones sobre su configuración.

La Xunta ha anunciado que Galicia ya está avanzando en la preparación de su capítulo regional: la Estrategia Galicia-Europa 2030, que permitirá identificar prioridades, proyectos y reformas susceptibles de integrarse tanto en el Plan como nos instrumentos de gestión directa de la Unión Europea. Aunque la Xunta está de acuerdo con la reforma de la política de cohesión para simplificar los instrumentos de financiación, el conselleiro de Facenda hará hoy hincapié en que la simplificación no puede traducirse en centralización, de forma que el marco financiero plurianual solo será compatible con una verdadera cohesión territorial se combina reglas más simples con una gobernanza multinivel efectiva, recursos regionales identificables y estables y capacidad real de las autoridades territoriales para participar en el programación y gestión de las inversiones.