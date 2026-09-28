Declaran BIC las seis monedas históricas subastadas que adquirió la Xunta

Las monedas declaradas BIC junto con el cuarto de excelente de los Reyes Católicos que adquirió el Gobierno central (abajo en el centro)

El Consello de la Xunta ha dado este lunes el visto y place a la declaración como Ben de Interese Cultural (BIC) de las seis monedas históricas que el Gobierno autonómico adquirió después de que fueran subastadas en Madrid procedentes de la colección del numismático gallego Antonio Orol. Todas ellas son consideradas emisiones «raras e únicas», que entre otras cuestiones constatan la presencia del reino suevo en Galicia.

Se completa así el proceso de incoación que arrancó en junio del año pasado, justo un día antes de que se celebrase la puja en la casa de subastas Jesús Vico. El procedimiento inicial incluía una séptima moneda, la denominada como cuarto de excelente de los Reyes Católicos, acuñada en la Real Casa de la Moneda o ceca de A Coruña. Esa pieza fue adquirida por el Ministerio de Cultura para incluirla en las colecciones del Estado que se custodian en el Museo Arqueológico Nacional.

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Según el expediente elaborado por los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, las seis piezas que finalmente han pasado a formar parte del patrimonio gallego presentan un excelente estado de conservación y abarcan desde el período del reino suevo hasta el reinado de Felipe II. Los seis ejemplares, que fueron adquiridos por 178.200 euros, están depositados no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

Entre las piezas adquiridas y ahora declaradas BIC destaca una moneda sueva acuñada en el siglo VI y en la que, según creen algunos expertos, figura por primera vez el nombre de Galicia bajo la fórmula «Gallica». Hecha con oro y de poco más de un gramo de peso, en ella figura la frase latina Mvnita Gallica Pax, en la que algunos ven una referencia a la Galia y otros, al Regnum Gallicense o reino suevo.

Anverso y reverso de la moneda, recogida en el catálogo de la casa de subastas Jesús Vico, con la palabra «Gallica» resaltada sobre el grabado de la moneda. GRÁFICOS LA VOZ

Se trata de una pieza única y de excelente conservación, que según los técnicos de la Xunta es «unha das poucas testemuñas material e documental auténticas da existencia do Reino Suevo en Galicia». En la puja celebrada en Madrid esta pieza fue adquirida por un comprador americano por 52.500 euros, tres veces más que su precio de salida, antes de ser recomprada por el Gobierno gallego.

A mayores, el informe de Patrimonio destaca también el valor de dos monedas de «gran valor cultural e de rara cuñación» emitidas en la ceca coruñesa. Hay además una pieza de origen visigodo, de la ceca de Tui, o un medio real de Felipe II. La declaración BIC de las seis piezas, en la categoría de objeto mueble singular, les concede la protección patrimonial exigida «polo seus valores históricos, artísticos, culturais e tamén identitarios e territoriais, xa que plasman con singular relevancia o seu vencellado coa Gallaecia histórica», destaca la Xunta.

Según el Gobierno gallego, con la decisión de hoy se elevan a un total de 799 el número de bienes de interés cultural existentes en Galicia.