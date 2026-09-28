Cortan al tráfico tramos de la autovía A-54 en Lugo para reparar dos taludes

Cambios de las protecciones en la A-54 entre Lugo y Guntín que permitieron circular a 120 por este tramo limitado a 100 Óscar Cela

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de reparación de daños en dos taludes de la autovía A-54 a su paso por el municipio lucense de Guntín y con un presupuesto que asciende a 1,4 millones de euros (IVA incluido). Estos daños fueron ocasionados por el paso de sucesivas borrascas durante los meses de noviembre del 2025 a febrero del 2026 en la provincia lucense. Los conductores desde esos meses tienen que reducir la velocidad y circular por un carril en sentido Lugo al estar el otro ocupado por la tierra desprendida

En concreto, se va a actuar en dos taludes: uno ubicado en el punto kilométrico 13,9 de la A-54, y otro en el kilómetro 20,2, ambos en la margen izquierda de la autovía. Para ejecutar los trabajos, y con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán afectaciones al tráfico durante algunos meses desde el entorno del kilómetro 13,5 de la autovía hasta el kilómetro 21,3.

En concreto, tendrán lugar los siguientes cortes. Por un lado, desde hoy, 28 de septiembre y hasta el día 18 de diciembre, se producirá el corte de la autovía A-54, en la calzada izquierda, de los puntos kilométricos 19,3 al 21,28. Y desde las 8.00 horas del lunes 2 de noviembre hasta el viernes 29 de enero del 2027, se producirá el corte de la autovía A-54, en la calzada izquierda, de los puntos kilométricos 12,5 al 17.

Durante las obras, se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados por la calzada contraria al corte, es decir, la calzada derecha, la de sentido Santiago.

Durante las afectaciones a la circulación, se llevarán a cabo los trabajos de retirada de toda la masa de tierras movilizada y que se desprendió de los taludes. Posteriormente, se procederá a su estabilización mediante la ejecución de muros de escollera, bulonado (introducir barras de acero u otros materiales resistentes dentro de perforaciones hechas en rocas o suelos para estabilizarlos y evitar desprendimientos) e instalación de drenes californianos (permiten evacuar agua subterránea).

El tramo donde se está haciendo la reparación fue de los primeros que se puso en circulación de esta autovía a su paso por la provincia de Lugo, en concreto a finales de marzo del 2015. Desde esa fecha, ya se hicieron cambios en las biondas para permitir que la velocidad pudiese ser de 120 kilómetros por hora y no 100 como estuvo durante una década, además de algunos trabajos de fresado por aparición de baches.