José López: «Non imos perverter o noso ideario en política lingüística, que é o equilibrio»

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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O conselleiro de Cultura, o pasado venres en Santiago, no seu despacho de San Caetano
O conselleiro de Cultura, o pasado venres en Santiago, no seu despacho de San Caetano XOAN A. SOLER

Di o conselleiro de Cultura sobre o BNG: «En ningún momento chegou a pensar en permitir unha foto de negociación sobre o galego, xa non digo un acordo»

27 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

José López Campos (A Estrada, 1974), conselleiro de Cultura, asumiu o reto de buscar un consenso ao redor da lingua propia. O acordo entre PP e PSdeG sobre o plan de normalización é xa un

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