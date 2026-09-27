José López: «Non imos perverter o noso ideario en política lingüística, que é o equilibrio»
SANTIAGO / LA VOZ
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Di o conselleiro de Cultura sobre o BNG: «En ningún momento chegou a pensar en permitir unha foto de negociación sobre o galego, xa non digo un acordo»27 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
José López Campos (A Estrada, 1974), conselleiro de Cultura, asumiu o reto de buscar un consenso ao redor da lingua propia. O acordo entre PP e PSdeG sobre o plan de normalización é xa un