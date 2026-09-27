El Gobierno pide a la Xunta que reduzca la espera en dependencia y no «haga caja» con los fondos adicionales

Los servicios de ayuda en el hogar atienden a muchas personas con dependencia. BASILIO BELLO

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha instado a la Xunta a utilizar los fondos adicionales para reducir en un 60 % las listas de espera en dependencia y a no «hacer caja» con ellos. En una entrevista en la cadena Ser, Martínez recordó que Galicia recibió entre julio y agosto 30 millones de euros, que alcanzarán los 270 hasta el año 2027.

Estos recursos, según apuntaron desde el Gobierno, deben destinarse a la reducción de la lista de espera, la atención de las personas y a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector. Martínez confía en que las 1.200 personas que actualmente están en lista de espera se reduzcan a más de la mitad. Preguntada por las críticas de la conselleira de Política Social, Fabiola García, sobre la financiación del sistema, afirmó que los cambios introducidos son «estructurales» y que la financiación «se va a mantener».

La secretaria de Estado pidió a las comunidades autónomas que decidan cómo invertir los fondos adicionales para mejorar el sistema: «Lo que tiene que hacer la consejera de Galicia en este caso, y todas las consejeras y responsables autonómicos del sistema de dependencia, es pensar y decidir en qué van a invertir este dinero para que efectivamente vaya al sistema de la dependencia y no suceda como en el pasado que las comunidades hacen caja con las aportaciones del Gobierno». En la entrevista, Martínez dijo que se mantendrá «vigilante».

También señaló que el Gobierno central realizará un plan de despliegue y avanzó que desde el ministerio se tratará de «guiar, monitorizar y exigir máxima transparencia tanto en las inversiones como en el copago», aunque recordó que la competencia en materia de servicios sociales corresponde a las comunidades.