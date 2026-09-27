Especialistas de más de 20 países reflexionan en Santiago sobre transparencia y buen gobierno

Acto de recepción oficial en el Pazo de Fonseca de Santiago este domingo. Sandra Alonso

El Congreso Internacional de Transparencia e Bo Goberno reunirá el lunes y el martes en la Universidade de Santiago a especialistas de más de veinte países para reflexionar sobre seguridad, regulación de los lobis, el papel de la Administración local y la accesibilidad. Tras la recepción oficial a los congresistas y autoridades invitadas este domingo en el salón noble del Pazo de Fonseca, en la que estuvo la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), el acto inaugural de la novena edición del simposio será el lunes por la tarde en la Facultade de Dereito.

En él participarán la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, (presente también este domingo) y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Al finalizar, se dará paso a la sesión plenaria sobre conflictos de intereses y lobis, y más tarde a los grupos de trabajo, como el de «Igualdad de género desde la perspectiva de la transparencia», que se celebrarán hasta las ocho de la tarde.

La jornada del martes contará con una organización similar, con una primera sesión sobre transparencia y seguridad y una segunda sobre problemática en el ámbito local. A las doce y media de la mañana comenzarán los grupos de trabajo, que continuarán por la tarde. A las cinco y media de la tarde será el momento de la última conferencia, sobre el papel de la sociedad civil y la vigilancia de la corrupción.