Denuncia a una clínica de ADN que lo convirtió en padre cuando no lo era

alberto mahía A CORUÑA / LA VOZ

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Imagen de archivo de un laboratorio en el que realizan pruebas de ADN.
Imagen de archivo de un laboratorio en el que realizan pruebas de ADN. ANGEL MANSO

La pareja del afectado lo abandonó al enterarse y retomó la relación cuando el laboratorio, mes y medio después, asumió el error de la prueba de paternidad

27 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Un coruñés sospechaba que podría ser el padre de una niña y no quería por nada del mundo parecerse a uno de esos individuos que se desentienden de una hija y desaparecen. A lo hecho,

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