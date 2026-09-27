Denuncia a una clínica de ADN que lo convirtió en padre cuando no lo era
A CORUÑA / LA VOZ
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La pareja del afectado lo abandonó al enterarse y retomó la relación cuando el laboratorio, mes y medio después, asumió el error de la prueba de paternidad27 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un coruñés sospechaba que podría ser el padre de una niña y no quería por nada del mundo parecerse a uno de esos individuos que se desentienden de una hija y desaparecen. A lo hecho,