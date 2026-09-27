Los centros de salud empiezan a sustituir el mostrador de atención al paciente por espacios privativos

Las obras permitirá construir espacios administrativos individualizados para atender de manera más privativa y seguro la información de cada paciente.

Promover una atención más próxima al paciente, personalizada y que preserve su intimidad. Este es el objetivo que busca la Administración gallega con las obras que está acometiendo en varios centros de salud de la comunidad con el fin de «humanizar» los espacios administrativos de atención al ciudadano. Se trata de cambiar el tradicional mostrador general, donde es más complicado mantener la confidencialidad de la información personal, por cabinas acristaladas y espacios individualizados mucho más privativos.

Las actuaciones forman parte de un plan piloto de humanización de las áreas administrativas de los centros sanitarios de Ordes, Os Rosales, en A Coruña; Pontedeume, A Guarda, Monforte de Lemos y Virxe da Peregrina, en Pontevedra. Las obras cuenta con un inversión cercana al millón de euros y permitirá transformar los espacios de atención administrativa, creando en su lugar áreas más seguras y funcionales.

Tal y como informa la Xunta, en estos momentos ya han concluido las obras en los dispensarios médicos de Ordes y Os Rosales, y el personal ya ocupa los nuevos puestos desde mediados del pasado mes de agosto. El centro de salud Virxe da Peregrina las obras van «a bo ritmo», apunta la Consellería de Sanidade, con previsión de que en cuestión de semanas se pueda ya trasladar al personal.

En cuanto al equipamiento de A Guarda, los techos del espacio a remodelar ya están instalados y en los próximos día se colocarán los revestimientos. Por último, en los centros sanitarios de Monforte y Pontedeume simplemente se iniciaron los trabajos de remodelación, que avanzan según lo previsto.

El plan piloto que incluye a estos seis dispensarios se enmarcada en la Estratexia de humanización dos centros de saúde, y la mejora de las áreas de atención al paciente contribuirá a adaptar el trabajo de los profesionales administrativos al nuevo modelo organizativo de la atención primaria, en un contexto, además, en el que el personal de administración está asumiendo un papel cada vez más activo y autónomo en la gestión de la demanda asistencia.