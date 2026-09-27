El BNG pide cambiar la política «low cost» del PP de atraer visitantes sin evaluar su impacto

La diputada nacionalista Saleta Chao. XOÁN REY. | EFE

El BNG pide cambiar la política «low cost» del PP que esta organización política cree que consiste en atraer más visitantes pero sin evaluar el impacto en los servicios, la vivienda o el medio. A través de un comunicado, la portavoz de Turismo del Bloque, Saleta Chao, ha reclamado este domingo la necesidad de dar un giro, de evolucionar hacia una apuesta por un modelo sostenible, diversificado y construido desde el diálogo con los ayuntamientos, aprovechando las oportunidades para generar riqueza y afrontando los retos actuales.

Al ser el Día del Turismo, ha planteado aplicar el impuesto de estadías turísticas en aquellos concellos que así lo deseen y no tengan capacidad recaudadora y activar tras un estudio de costes medidas fiscales o compensativas.

También invoca una nueva ley adaptada a las necesidades actuales, ya que la vigente es del año 2011, y que esa norma sea transversal; así como también un nuevo marco de promoción, sobre todo en lo relacionado con los patrocinios de eventos.

Mejor «enriquecer o circuito cultural para garantir unha oferta descentralizada e desestacionalizada» que «actos efémeros que promoven a cultura como ben de consumo en eventos de gran tamaño», ha defendido Saleta Chao.