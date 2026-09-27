Un Avlo Vigo-Madrid se salta la parada de A Gudiña por una incidencia del personal

Estación del AVE Porta de Galicia, en A Gudiña (foto de archivo)

El Avlo que salió esta mañana a las 9.44 horas de Vigo Urzaiz y que debía llegar a Madrid-Chamartín-Clara-Campoamor a las 14.08 horas después de ocho paradas sufrió una incidencia operativa que impidió que el tren parase en A Gudiña-Porta de Galicia. Desde Renfe explican que hubo una alteración del itinerario programado por una incidencia operativa.

El tren, que finalmente llegó a Madrid con unos once minutos de retraso, no hizo parada en la estación de A Gudiña y continuó hasta la siguiente, de Sanabria. Los seis viajeros afectados que viajaban en el Avlo terminaron el viaje por carretera. Los otros cincos que iban a subirse al tren en A Gudiña fueron reubicados en otro servicio, un Ave, con una llegada a Madrid similar a la del Avlo.

Desde Renfe explican que la razón por la que el Avlo no hizo su parada en la estación gallega fue una incidencia que afectó al personal. No se trató ni de un problema con la vía ni con el tren.

Entre ambas estaciones, A Gudiña y Sanabria, hay un tiempo de viaje en tren de 19 minutos, unos 45 kilómetros (cerca de una hora) por carretera. Hace un año, Renfe y el Ministerio de Transportes suprimieron las paradas del AVE en A Gudiña, por lo que el primer tren que para en esta estación cada mañana no llega a Madrid hasta pasadas las dos de la tarde. Precisamente este Avlo, que este domingo sufrió una incidencia.