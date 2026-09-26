La vivienda se afianza como el mayor problema para los gallegos, y crece la preocupación por la inflación

Las 224 viviendas se construirán en cuatro parcelas situadas en el barrio de Xuxán, en A Coruña Ángel Manso

El barómetro de Sondaxe vuelve a situar la vivienda como principal problema para los gallegos. El 18,2 % de los encuestados apuntan a este asunto como el mayor quebradero de cabeza, convirtiéndose además en el que