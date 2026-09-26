Técnicos de Educación trabajarán «in situ» en los colegios que participen en el plan de refuerzo

Foto de archivo del colegio público López Ferreiro, de Santiago XOAN A. SOLER

La Consellería de Educación pondrá en marcha ya este curso un plan de refuerzo de comprensión lectora y matemática en primaria, tras los datos del informe PISA que evidencian un importante retroceso en estas competencias clave. A lo largo de esta semana se han ido dando detalles de cómo será este programa, que en una primera fase se implantará en una selección de centros, no en todos. En concreto, tanto Avanza Lectura como Avanza Matemáticas se desarrollarán en los colegios que a lo largo de los últimos años han tenido peores resultados en la evaluación de diagnóstico, una prueba que se realiza en cuarto de primaria. Serán pocos, aquellos que tengan las evaluaciones más bajas de forma recurrente, en las competencias vinculadas a la lectura, a la comprensión lectora y a las matemáticas.

En el caso de Avanza Lectura, técnicos especialistas de la consellería irán in situ a los colegios. Allí, observarán la realidad de las aulas de tercero y cuarto —los cursos en los que se hará—, las prácticas de lectura y las necesidades concretas de los docentes y de los estudiantes. Con todo esto se preparará una formación específica para cada centro, en función de sus necesidades reales.

Leer más: Profesores, familias y expertos reclaman medidas tras la debacle educativa en PISA

Tras la primera fase, la segunda consistirá en formar a los profesores de estos dos cursos con actividades prácticas, centradas por un lado en la didáctica de lectura y por otro en la enseñanza de estrategias de comprensión lectora. La tercera fase es la aplicación práctica ya con el alumnado. Y ahí, detallan desde la Consellería de Educación, los técnicos seguirán en el centro. En este caso con la observación, el asesoramiento e incluso con sesiones de codocencia, es decir, especialistas y profesores podrán trabajar de forma conjunta en el aula e intervenir sobre situaciones reales de aprendizaje.

Finalmente se establece un seguimiento para comprobar el resultado de las actuaciones, detectar dificultades e introducir ajustes cuando sea necesario. Estas medidas se recogerán dentro del Plan de mellora do centro y la inspección educativa será la encargada de llevar a cabo su seguimiento.

En horario lectivo

Estos dos planes de refuerzo se llevarán a cabo dentro del horario lectivo. Esta era precisamente una de las demandas de los responsables de los colegios, ya que hay alumnado que no puede quedarse tras la jornada escolar. Otra petición era que las medidas fuesen preventivas, desde el primer curso de la etapa de primaria. En este caso la Xunta ha decidido que el programa de refuerzo lector —Avanza Lectura— se desarrolle solo en el segundo ciclo, en los cursos de tercero y cuarto, «por constituír un momento clave na evolución da competencia lectora», sostienen desde la consellería.

Desde el departamento educativo entienden que en este segundo ciclo se produce un cambio determinante porque el alumno pasa de aprender a leer a leer para aprender. «A comprensión dos textos adquire a partir deste momento unha importancia crecente non so nas áreas lingüísticas, senón no conxunto das aprendizaxes». Actuar en este ciclo permite para la consellería consolidar la comprensión lectora «nun momento decisivo, e previr que as dificultades se trasladen e amplifiquen nos cursos posteriores». En el caso del programa específico para potenciar el aprendizaje de las matemáticas, se dirige a toda la etapa de primaria para que los alumnos consoliden conocimientos de una forma acumulativa a lo largo de los seis años.

PISA, el informe que realiza la OCDE a estudiantes de cuarto de la ESO o equivalente, arroja en su última edición una caída de veinte puntos en las competencias matemáticas y científicas de los alumnos gallegos, y de 31 en lectura. Veinte puntos equivalen a un curso académico.

Leer más: Sonia Hermida, mediadora de lectura: «Dicir ''deixa a pantalla e ponte a ler'' é darlle á lectura un matiz de obriga»

De un cambio curricular a una nueva asignatura de lectura en secundaria

El Marco galego para o impulso educativo se aprobó el lunes pasado en el Consello de la Xunta. Además de estas iniciativas concretas para el 2026-27, el responsable del Gobierno gallego desgranó más, que llegarán a partir del próximo curso. Las más tangibles, el cambio de currículo de primaria en la parte que puede modificar la comunidad autónoma para que la competencia lectora tenga un mayor carácter transversal en todas las asignaturas, y la puesta en marcha de una materia nueva en primero y segundo de la ESO, específicamente centrada en lectura y comprensión.

Aunque la consellería no aclaró cuántas horas semanales tendrá esta materia ni cuál se verá recortada para encajarla, lo más probable es que tenga un peso menor ya que una parte importante del currículo viene determinada a nivel estatal. Otras medidas de este plan tienen que ver con el apoyo al profesorado y la igualdad de oportunidades.