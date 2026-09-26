Sonia Hermida, mediadora de lectura: «Dicir ''deixa a pantalla e ponte a ler'' é darlle á lectura un matiz de obriga»

Mónica Pérez Vilar
mónica p. vilar REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Sonia Hermida é prescritora literaria e contacontos.
Sonia Hermida é prescritora literaria e contacontos. CESAR QUIAN

A experta dá unha serie de consellos para que cativos e adolescentes adquiran o hábito: que poidan escoller as súas lecturas ou darlles tempo para que lean 

27 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«A comprensión lectora trabállase a base de ler moito», di sen dubidar a mediadora de lectura Sonia Hermida. De aí que logo do fracaso dos últimos resultados do informe PISA, un dos intereses principais no

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete