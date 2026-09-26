Sonia Hermida, mediadora de lectura: «Dicir ''deixa a pantalla e ponte a ler'' é darlle á lectura un matiz de obriga»
REDACCIÓN / LA VOZ
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A experta dá unha serie de consellos para que cativos e adolescentes adquiran o hábito: que poidan escoller as súas lecturas ou darlles tempo para que lean27 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«A comprensión lectora trabállase a base de ler moito», di sen dubidar a mediadora de lectura Sonia Hermida. De aí que logo do fracaso dos últimos resultados do informe PISA, un dos intereses principais no