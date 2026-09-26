El PSdeG registra su propia ley contra la violencia digital para reforzar la protección de las víctimas

De izquierda a derecha, Natalia González, Carmela Silva y Paloma Castro, en el Parlamento gallego. PSdeG | EUROPAPRESS

El grupo del PSdeG-PSOE registró este sábado en el Parlamento gallego su propia proposición de ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital, a modo de alternativa al texto aprobado en julio por el Gobierno de la Xunta, con la que se proponen reforzar la prevención y la protección de las víctimas sin tener que esperar por una resolución judicial firme. Los socialistas sostienen que en una norma de estas características «non abonda con describir a violencia dixital», sino que hay que prevenirla y «protexer as vítimas de inmediato».

La presidenta del PSdeG, Carmela Silva, junto a la secretaria de Igualdade, Natalia González Beneitez, y la diputada autonómica Paloma Castro fueron las encargadas de defender un texto normativo que consta de 40 artículos, frente a los 26 del proyecto de la Xunta, y ponen en valor que la iniciativa socialista incorpora la perspectiva de género en todas las actuaciones y convierte las buenas intenciones en derechos que la víctima puede exigir: atención integral, asistencia jurídica, respuesta inmediata, retirada de contenidos y reparación del daño.

«Rueda quere gabarse da primeira lei de España contra a violencia dixital. Nós queremos unha que funcione», destacó Carmela Silva en un comunicado, en el que abundo que a la vícitma «dálle igual quen chega primeiro», pues lo que precisa, desde su punto de vista, «é que a protexan xa, sen ter que esperar por unha sentenza».

Insisten los socialistas en que lo que pasa en las pantallas no se queda en las pantallas, pues «chega á saúde, á intimidade, aos cartos, aos estudos e ao traballo», y demasiadas veces concluye el expediente de la misma forma: con la mujer cerrando sus propias cuentas en redes sociales y retirándose de a vida pública para sentirse segura

También afea el PSdeG que mientras el proyecto del Gobierno autonómico deja el borrado de la huella digital en manos de una resolución judicial expresa, la proposición de los socialistas aboga por crear un «servizo especializado» que ayude a la víctima a pedir a las plataformas la retirada, bloqueo, desindexación o limitación de los contenidos.

«Non imos aceptar que a saída sexa que ela peche as contas e desapareza. Quen ten que parar é o agresor, non a vítima», añadió por su parte González Beneitez, en tanto la diputada Paloma Castro incidió en la necesidad de dar una respuesta rápida a los casos de acoso y violencia digital, pues «cada hora que un vídeo íntimo segue circulando é unha hora máis de dano».

Los dos textos normativos, el de la Xunta y el del PSdeG, se verán ahora las caras en la fase de tratamitación del Parlamento, donde el PP tiene mayoría absoluta. Sobre este particular, Castro admitió que los populares pueden rechazar con sus votos la proposición socialista, pero «o que xa non poderán dicir é que non había alternativa», concluyó.