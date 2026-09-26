El PPdeG convocará en noviembre el primer congreso ordinario de la era Rueda

Alfonso Rueda en la entrega de los avales para el Congreso del PPdeG del año 2022 xoan a. soler

El PPdeG celebrará el 21 y el 22 de noviembre su 19.º congreso, el primero ordinario bajo el liderazgo de Alfonso Rueda, que concurrirá como candidato a la reelección como presidente del partido. El cónclave se celebrará además justo antes del inicio de un intenso ciclo electoral con los comicios municipales, generales y autonómicos en un máximo de 14 meses.

La sede de la asamblea se comunicará en los próximos días, tras pasar por la dirección del partido. Al ser el primero de la etapa abierta por Rueda, la decisión no estará condicionada por el orden que se aplicaba antes.

Salvo sorpresa, la cita afianzará el llamado estilo Rueda. El armazón normativo y político del PPdeG aún está vinculado a los acuerdos alcanzados en el 17.º cónclave de julio del 2021, aún bajo el mando de Alberto Núñez Feijoo. El siguiente congreso tuvo lugar muy poco tiempo después, en mayo del 2022. Tuvo carácter extraordinario y un objetivo muy concreto: resolver la sucesión tras la marcha de Feijoo a la jefatura nacional del PP. El proceso culminó con la elección de Alfonso Rueda como presidente del PPdeG con un abrumador apoyo del 97,2 % de los votos.

La necesidad de agilizar la sucesión, sumada a la plena vigencia de las normas internas y el proyecto político del anterior cónclave —no habían cumplido ni un año—, explica que se apostase por la continuidad.

Pero han pasado más de cinco años y la situación política y social ha cambiado de forma significativa. La pandemia del covid, cuya sombra en el 2021 era aún muy alargada e incluso marcó la organización del foro, ha cedido protagonismo ante otros problemas como la inflación, las dificultades de acceso a la vivienda o el modelo de financiación autonómica. Todo en un contexto de fuerte desgaste del Gobierno central y de acuerdos con las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas que, a juicio del PPdeG, amenazan con desequilibrar el sistema autonómico.

Es previsible que esos y otros asuntos ganen protagonismo en el nuevo proyecto político. Servirá para «marcar la hoja de ruta» en el inicio de un «año fundamental» con los citados procesos electorales a la vista, subrayan fuentes del partido.

Además de cambiar el organigrama interno, que sí se actualizó en Pontevedra en el 2022 con el nombramiento de la nueva dirección, la cita también permitirá adaptar los estatutos al nuevo reglamento del PP nacional.

A la cita autonómica deberán seguir las provinciales. La última fue la de Ourense en julio del 2024. Sirvió para consolidar el mandato de Luís Menor, que dio el relevo a José Manuel Baltar tras su dimisión como líder provincial y entrada en el Senado por designación autonómica.

En las otras tres provincias, como ocurre con la dirección autonómica, se han superado los cuatro años de mandato. La última asamblea en la provincia de Pontevedra se produjo en julio del 2022, tras el ascenso de Rueda a la presidencia autonómica. Su sustituto al frente de la provincia fue Luis López. Los cónclaves de A Coruña y Lugo, en los que fueron reelegidos Diego Calvo y Elena Candia, datan de septiembre del 2021.

Esas citas provinciales tendrán lugar después de las elecciones municipales, que serán el próximo 23 de mayo, lo que deja escaso margen de tiempo para los asuntos orgánicos.

Además de ser el primero ordinario de la presidencia de Alfonso Rueda, el próximo cónclave también estrenará en Galicia los nuevos estatutos aprobados en el 21.º congreso nacional del PP, celebrado en julio del año pasado en Madrid.

Vuelta de los compromisarios

En esa cita se modificó el sistema de primarias a doble vuelta implantado en el 2017, durante la presidencia de Mariano Rajoy. Sus resultados no se consideraron satisfactorios, el partido sufrió divisiones internas durante la etapa de Pablo Casado, y el año pasado se volvió a un mecanismo con compromisarios elegidos por la militancia.

La reforma del 2017 no causó sacudidas similares en el PPdeG, pero se valora la recuperación del sistema de compromisarios, considerado más estable. Ya fue utilizado en el congreso del PP de Cataluña de este verano —con una amplia unidad en torno a la figura de Alejandro Fernández— y ahora se estrenará en Galicia.