El BNG defiende que los nuevos proyectos energéticos generen bienestar para los gallegos

Jornada de debate sobre el biogás, organizada por el BNG en A Laracha.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha defendido este sábado que los beneficios de los recursos naturales y de los nuevos proyectos energéticos no formen parte de un «modelo de espolio» como el que, a su juicio, promueve el Gobierno del PP, con el fin de que contribuyan a generar bienestar para los gallegos y a fortalecer el tejido productivo, el empleo y la riqueza del país. En el transcurso de una jornada de debate celebrada en A Laracha, con la planta de biogás de Soandres como telón de fondo, los nacionalistas reivindicaron la capacidad de Galicia para decidir sobre sus recursos, ampliar su soberanía y evitar las relaciones de dependencia.

Colectivos vecinales, representantes de asociaciones ambientales y sindicales, así como expertos en energía y responsables políticos, se han dado cita en la Casa da Cultura de A Laracha para jornada de debate bajo el título O biogás na Galiza: un debate necesario. El encuentro tiene por objeto abordar los diferentes modelos para este tipo de energía y analizar el impacto de «proxectos agresivos» como el de Soandres, contra el que se están movilizando los vecinos.

En acto tomó parte la responsable nacional de organización del BNG, Lucía López, quien reivindicó la capacidad de la comunidad gallega para decidir sobre sus recursos. «Galiza non pode seguir sendo unha terra de sacrificio ao servizo de decisións que se toman fóra», remarcó la dirigente nacionalista, antes de censurar que los proyectos avalados por el PP «levan os beneficios fóra do país» y dejan que sean los intereses «particulares e alleos» los que determinen el futuro económico de la comunidad.

Considera Lucía López que el debate sobre los futuro modelos energéticos, como el del biogás, está siendo en estos momentos «especialmente relevante», ante lo cual el Bloque apuesta por promover las iniciativas que contribuyan a fortalecer el tejido productivo del país y a generar bienestar social. «Temos que preguntarnos», añadió, «como podemos facer que estas novas posibilidades contribúan a fortalecer o sector primario, o medio rural e o tecido produtivo existente, en lugar de limitarse a crear novas actividades económicas desconectadas das necesidades e das potencialidades do país»..

Una de las mesas de debate organizadas por el BNG tenía por objeto discutir precisamente sobre la implantación de las plantas de biogás y el papel del activismo social. Moderada por la profesora María Rei Vilas, contó con la participación de representantes de las plataformas Stop Biogás A Laracha, Lugo non quere cheiros, Stop Biogás Agolada, así como de la asociación ecologista Adega.