La antigüedad, la ubicación, el tamaño o los servicios marcan el precio del alquiler en las zonas tensionadas

Imagen de la calle San Andrés, en A Coruña ANGEL MANSO

La declaración oficial de A Coruña y Santiago como zonas de mercado residencial tensionado —la primera desde finales de julio del 2025 y la segunda desde la misma fecha de este año— mantiene sujetos a topes los precios del arrendamiento. Para conocer el importe máximo por el que se puede poner en alquiler una vivienda en cualquier punto de estos dos municipios hay que consultar un índice que el Instituto Nacional de Estadística (INE) actualiza mensualmente y publica hacia mediados de mes. Se trata del IRAV —índice de referencia de arrendamientos de vivienda—, que sirve tanto para actualizar la renta si toca renovar contrato y este se firmó después del 25 de mayo del 2023 (los anteriores suelen ir referenciados al IPC) como para establecer cuánto se pagará en un nuevo alquiler. El último índice publicado es del 2,47 %, casi dos puntos por debajo del IPC, que fue del 4,3 %.

Calcular una subida es sencillo. Pero para saber cuánto se puede llegar a cobrar por un piso que se ponga en alquiler por primera vez en cinco años —si estuvo ocupado en ese período, se puede cobrar la misma renta más una actualización— conviene recurrir a la calculadora del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana porque a la hora de fijar ese precio se tienen en cuenta muchas cosas. Lo primero, la ubicación exacta de la vivienda, ya que no hay una valoración genérica por zonas. Después está la superficie, el año de construcción, el estado de conservación, qué piso es (bajo, primero, segundo...) y hasta el certificado energético. También hay que añadir si se alquila amueblado, si dispone de ascensor, garaje, conserjería, piscina o gimnasio, zonas de uso comunitario como jardines o salas, e incluso si cuenta con vistas «de gran atractivo o singularidad». Curiosamente, no figuran los trasteros.

Es con todos esos datos y el índice de referencia de arrendamientos de vivienda con lo que el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda proporciona una horquilla de precios: el mínimo y el máximo que se puede cobrar por arrendar esa vivienda. Exclusivamente esa, porque cualquier elemento que varíe hará también variar el precio. Por ejemplo, estar en una tercera planta en lugar de una segunda añade cerca de siete euros al precio de un hipotético inmueble de 100 metros en el barrio de Santa Marta en Santiago. Un certificado energético A puede suponer casi seis euros más frente a uno de tipo D. Más llamativo es que tener o no tener ascensor en ese teórico tercer piso apenas añadiría 24 euros al precio, pese a ser un requerimiento prioritario para muchos inquilinos. Y contar con servicios tan distintos en su grado de necesidad como piscina o garaje aumenta el valor de la vivienda en solo 17 euros.

reformas y mantenimiento

Consideradas a la baja. «¿Dónde encuentras una plaza de garaje por 20 euros? Y sin embargo eso es lo que sube como máximo en muchos casos. Y tener o no tener ascensor en un tercero o un cuarto puede ser una diferencia abismal, pero en el valor de referencia supone muy poco. Estas cuestiones están consideradas muy a la baja», considera Emma Martínez, de S2M Inmobiliaria y expresidenta de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin). Lo mismo dice sobre las reformas y el mantenimiento: «La diferencia entre tener el piso viejito y con muebles anticuados y tenerlo perfecto, con su garaje, su trastero… igual son 60 euros. Entonces al propietario no le compensa. O hacer una reforma integral, que te permite incluso cobrar un 10 % más del límite máximo, pero a lo mejor hay que meter en las obras 30 o 40.000 euros. No vas a hacer una reforma sustancial si no te permite elevar realmente el valor del inmueble, así que esto puede redundar en un envejecimiento general del parque de vivienda en alquiler».

zonas y tamaños

Mismo piso, precios diferentes. Como es lógico, la zona es uno de los elementos que más marca la diferencia de precios entre unos inmuebles y otros. Recuperemos el hipotético piso de 100 metros cuadrados. Añadamos otros datos como que está en una primera planta, fue construido entre 1981 y el 2009, cuenta con ascensor, está en buen estado y tiene certificado energético D. Llevémoslo ahora a distintos barrios de A Coruña. Esa vivienda tipo, ubicada en la calle Juan Flórez (zona centro) podría alquilarse por un precio máximo que roza los 1.070 euros. También por encima de los mil estaría si se situase en Zalaeta. Sin embargo, en un barrio más reciente, como el de Os Rosales, en concreto en la calle Alfonso Rodríguez Castelao, no podría ofertarse por más de 784, y en una zona más periférica como la de A Silva de Arriba, el límite serían 514 euros.

El ejercicio puede repetirse en Santiago, con el mismo piso imaginario. En la popular rúa do Franco, en pleno casco histórico y a pocos metros de la catedral, el alquiler máximo de esos 100 metros sería de 783 euros. Yéndose hacia la zona norte, en un área entre lo rural y lo urbano como es Meixonfrío, el límite se queda en los 520 euros. En el ensanche compostelano, concretamente en la plaza de Vigo, el precio tope rondaría los 832 euros, y en O Castiñeiriño, al sur de la ciudad, los 612.

El otro factor crucial a la hora de definir la horquilla de importes es el tamaño de la vivienda. Alquilar un piso de las características anteriores, ubicado en la calle Vales Villamarín del tradicional barrio de Os Castros en A Coruña, costaría un máximo de 651 euros de tener 100 metros construidos. Si fuese un estudio de unos 40 metros cuadrados, el precio bajaría hasta los 470, mientras que si se tratase de un dúplex de 150 metros cuadrados, podría llegar a pedirse casi 968 euros. Ese mismo dúplex, en el barrio de Santa Marta, en Santiago, alcanzaría los 1.174 euros.

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bajada de precios y menos contratos

Área metropolitana. Según Emma Martínez, la limitación de precios del alquiler en A Coruña, donde el mercado lleva intervenido más de un año, ha provocado una ligera bajada de las rentas. Sin embargo, asegura que también redujo la oferta. «Hay gente que por lo que le dejan pedir por el piso decide dejarlo vacío o ponerlo en venta. Y luego están los inversores, que se les demoniza mucho, pero son actores necesarios para poner vivienda en el mercado. Y nosotros notamos que muchos ya se desvían a municipios limítrofes. De hecho, estamos notando una subida del precio del alquiler en los concellos del área metropolitana, como allí hay precio libre, hay algo más de oferta», dice.

Según datos recabados tras cumplirse un año de la declaración de la zona tensionada de A Coruña, la medida no solo frenó la escalada de precios, sino que hizo bajar el importe medio del alquiler en la ciudad en un 0,8 %. Por otro lado, se redujo el número de contratos firmados en un 26,9 %. La contratación bajó en las siete ciudades gallegas, siendo el coruñés el descenso más acusado. Los precios, sin embargo, solo descendieron en la ciudad herculina, subiendo en las seis restantes.