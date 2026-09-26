El 061 de Galicia atendió a más de 2.200 personas por 1.745 accidentes de tráfico este verano

Accidente múltiple en Alfonso Molina, en septiembre Marcos Míguez

Los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 atendieron durante este verano a 2.233 personas debido a 1.745 accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras gallegas. El período contabilizado comprende desde las tres de la tarde del viernes 26 de junio hasta las doce de la noche del domingo 6 de septiembre.

La Central de Coordinación del 061, que es la encargada de gestionar y coordinar los servicios prehospitalarios en casos de urgencia y emergencia en Galicia, recibió durante estos días 2.237 llamadas relacionadas con accidentes de tráfico. Estas alertas generaron 1.745 asistencias sanitarias por parte del personal del 061, que atendió a un total de 2.233 personas.

La proporción de hombres y mujeres atendidos fue del 60 y 40 %, respectivamente. En cuanto a la edad de los heridos, el 26 % de las personas atendidas tenían entre 45 y 59 años. Por provincias, A Coruña fue la que registró más siniestros, con 666 accidentes de tráfico durante los desplazamientos de estas fechas; seguida de Pontevedra, con 660; Ourense, con 215, y Lugo, con 204.

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En cuanto a los recursos sanitarios, se movilizaron un total de 2.155. Las ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado asistieron en 246 accidentes, el helicóptero medicalizado atendió en 32 ocasiones, las ambulancias asistenciales de soporte vital básico acudieron a 1.710 siniestros y los equipos sanitarios de atención primaria que completan la dotación de las ambulancias asistenciales de soporte vital básico del 061, cuando fue necesario, prestaron asistencia sanitaria en 167 accidentes.

En 1.865 casos, los heridos fueron trasladados a los centros sanitarios correspondientes; en 340 ocasiones fueron atendidos en el propio lugar del incidente, y 28 personas murieron en el lugar del accidente.