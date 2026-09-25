Pontón arremete contra o PSdeG por «branquear a política lingüicida» do PP «por un prato de lentellas»
GALICIA
A portavoz nacional do BNG lembra que se mantén o decreto da vergoña que propiciou o devalo actual do galego25 sep 2026 . Actualizado a las 13:22 h.
A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, volveu cargar hoxe con dureza contra o PSdeG polo pacto asinado co PP para sacar adiante o acordo pola lingua e que abre a porta a impartir en galego as materias científicas, sempre e cando se manteña o equilibrio do 50 % entre ambos idiomas. «Estamos ante un pacto de conveniencia, un cambio de cromos no que o PSOE accede a branquear a política lingüicida de Rueda e a cambio recibe do PP o apoio para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden, e non lle corresponden porque as urnas non llos deron. Un pacto de despacho do bipartidismo en contra de Galiza e todo por un prato de lentellas», denunciou a líder nacionalista.
Na súa comparecencia, Pontón lembrou que a lingua galega vive unha situación crítica, cos peores datos de uso do da historia. Tal e como expuso, hai tres cifras que «falan por si soas». A primeira, dixo, é que un de cada tres mozos e mozas di que non sabe falar en galego, é dicir, que «non ten suficiente competencia lingüística». En segundo lugar, recordou que o 54% da xeración educada baixo o decreto da vergoña non fala nunca galego. E por último, apuntou que o galego é a única lingua do Estado que perde falantes e que tamén perde competencia lingüística. Un esceario, insistiu, de emerxencia lingüística.
«Neste contexto, populares e socialistas acaban de escribir unha das páxinas máis negras da nosa lingua cun pacto vergoñento que supón a morte programada do galego. PP ePSOE do ganchete en contra do galego, porque cando se trata de ir en contra de Galiza, o bipartidismo sempre é capaz collerse da man e facerse a foto.O Partido Popular leva 17 anos de acoso e derribo ao galego e agora acaba de fichar ao PSOE como colaborador, que traga coa política lingüicida do PP, incluído o decreto da vergoña», lamentou a portavoz do Bloque.
Según Pontón, a novidade é que se levanta a prohibición de ensinar matemáticas en galego, pero a cambio de prohibir usar o galego en bioloxía ou historia. «Este é o gran avance do pacto PP-PSOE; cambiar unha prohibición por outra, quitar matemáticas da lista negra, a cambio de incluír bioloxía ou historia. É tan absurdo que parece unha distopía, unha auténtica tomadura de pelo e unha falta de respecto a todas as familias que queren que os seus fillos e fillas teñan o dereito coñecer o galego e a liberdade para falalo», alegou.
Pontón rexeitou de plano «a falacia» de que vai haber máis galego no ensino. «É falso, e esa falsidade confírmase na continuidade do decreto da vergoña, pero tamén queda de manifesto cando se trata do ensino infantil, onde se recoñece abertamente que non vai haber ningunha medida para facilitar a aprendizaxe do galego entre os nenos e as nenas, sabendo precisamente que o futuro da lingua está nas novas xeracións», explicou.
Neste sentido, a portavoz nacional denunciou «a trampa perfecta» por parte do Goberno de Rueda, porque tras lograr que o galego sexa unha lingua minorizada entre os máis novos, en particular nas cidades, agora di que as aulas se darán na lingua materna sen importarlle que tivese convertido o galego nunha lingua residual. «O Partido Popular de Rueda segue onde sempre estivo, detrás da pancarta en contra do galego, a diferencia é que agora está ben acompañado polo PSOE», lamentou Pontón.