Sara López, alergóloga del CHUS: «En la vía rápida de anafilaxia vemos picaduras cada semana, la mayoría por avispa asiática»

Mónica Pérez Vilar
Mónica P. Vilar REDACCIÓN / LA VOZ

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Sara López, médico del servicio de alergología del CHUS
Sara López, médico del servicio de alergología del CHUS SANDRA ALONSO

La vacunación de los alérgicos a insectos como las abejas o las avispas velutinas se prolonga hasta cinco años

28 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Se calcula que entre un 3 y un 7,5 % de la población general tiene alergia a las picaduras de himenópteros como las abejas o las avispas. Muchos casos serán leves, pero en algunos el

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