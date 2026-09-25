Sara López, alergóloga del CHUS: «En la vía rápida de anafilaxia vemos picaduras cada semana, la mayoría por avispa asiática»
REDACCIÓN / LA VOZ
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La vacunación de los alérgicos a insectos como las abejas o las avispas velutinas se prolonga hasta cinco años28 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Se calcula que entre un 3 y un 7,5 % de la población general tiene alergia a las picaduras de himenópteros como las abejas o las avispas. Muchos casos serán leves, pero en algunos el