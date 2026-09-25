Así son los nuevos barrios de viviendas que se construyen en Vigo y A Coruña

Alejandro Martínez / David García REDACCIÓN / LA VOZ

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Obras de construcción de la segunda fase del desarrollo urbanístico en Navia
Obras de construcción de la segunda fase del desarrollo urbanístico en Navia XOÁN CARLOS GIL

En la ciudad olívica la Xunta tiene en marcha 927 de las 1.600 viviendas previstas en Navia, mientras que en San Pedro de Visma, en A Coruña, se proyectan construir otras 3.600

25 sep 2026 . Actualizado a las 22:26 h.

La Xunta, a través de la Consellería de Vivenda, intenta paliar la escasez de vivienda con dos grandes promociones urbanísticas en los barrios de Navia, en Vigo, y en Visma, en A Coruña. En total

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