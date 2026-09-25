Cinturón sin excepciones y guantes en las motos, las nuevas normas de tráfico que entran en vigor este jueves

Un motorista, en una imagen de archivo en el centro de Santiago PACO RODRÍGUEZ

El Reglamento General de Circulación cambia desde este miércoles 1 de octubre. La reforma aprobada por el Gobierno a través de un Real Decreo en junio introduce nuevas obligaciones para motoristas y usuarios de patinetes, modifica las reglas para adelantar a ciclistas y establece nuevas normas tanto para las carreteras como para las ciudades. Es la mayor reforma de la normativa desde que entró en vigor en noviembre del 2023, hace casi 23 años. La mayor parte de las medidas entran en vigor este 1 de octubre, aunque algunas se aplicarán un año más tarde.

La reforma incorpora además por primera vez al Reglamento un título específico dedicado a la circulación en vías urbanas y define jurídicamente a los llamados usuarios vulnerables: peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal. Estas son las principales novedades que deberán tener en cuenta los conductores.

Motos

Guantes en carretera, calzado cerrado y arcén en los atascos

Los motoristas tendrán que llevar calzado cerrado en todo tipo de vías. La obligación afecta tanto al conductor como al pasajero de motocicletas y ciclomotores. No se podrá circular, por tanto, con chanclas u otro calzado abierto. Incumplir esta norma constituye una infracción grave sancionada con 200 euros.

También será obligatorio utilizar guantes de protección en las vías interurbanas, tanto para quien conduce la moto como para su acompañante. La nueva obligación contempla guantes con unas características técnicas que deberán concretarse mediante una orden ministerial.

Otra novedad permitirá a las motocicletas circular por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, pero solo en los tramos en los que esté expresamente permitido mediante señalización y a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

Los motoristas que trabajen como repartidores también tendrán una obligación adicional: deberán llevar chaleco reflectante en todo momento. La sanción por incumplir esta obligación será de 200 euros. El resto, los que se desplazar por otro motivo que no sea por trabajo, deberá llevarlo en la moto, aunque solo tienen que ponérselo en caso de invadir la vía a pie.

La exigencia de que el casco de los usuarios de motocicletas esté homologado, y no simplemente certificado, no se aplicará hasta el 1 de octubre de 2027. Por tanto, cualquier multa por este asunto puede ser recurrida.

Bicicletas

Adelantar obliga a levantar el pie del acelerador

La reforma endurece las condiciones para adelantar a un ciclista en una vía interurbana. El conductor deberá mantener la separación lateral mínima de 1,5 metros y, además, reducir su velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite máximo de la vía.

Cuando la carretera tenga más de un carril por sentido, el vehículo que adelante deberá cambiar completamente de carril, además de mantener la distancia lateral de seguridad.

En ciudad también cambian las reglas de convivencia entre coches y bicicletas. Los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril, una medida destinada a aumentar su visibilidad y evitar adelantamientos demasiado próximos. Los vehículos que circulen detrás deberán mantener una distancia mínima de cinco metros respecto a la bicicleta que les preceda cuando compartan carril.

La norma también permite que los ayuntamientos autoricen, previa señalización, que las bicicletas circulen en ambos sentidos en determinadas calles de un solo carril y con velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

Patinetes

Edad mínima de 15 años, casco y chaleco

Los vehículos de movilidad personal, entre ellos los patinetes eléctricos, tendrán desde el 1 de octubre una edad mínima de 15 años para poder conducirlos.

También será obligatorio utilizar casco de protección y llevar chaleco reflectante durante la noche o en situaciones de escasa visibilidad. En el caso de quienes utilicen un vehículo de movilidad personal (VMP) como parte de una actividad profesional, el chaleco será obligatorio en todo momento. No utilizar el casco o el chaleco cuando corresponda será una infracción grave sancionada con 200 euros.

Los patinetes deberán llevar asimismo el alumbrado encendido. Al igual que ocurre con la homologación de los cascos de las motos, esta obligación se retrasa hasta el 1 de octubre de 2027 y cualquier sanción por esto podrá ser recurrida.

La reforma también contempla que, fuera de los núcleos urbanos, los VMP puedan circular por determinadas vías segregadas de los vehículos a motor, como vías ciclistas o carriles bici, cuando así se permita.

Novedades generales

Cinturón, nieve, vehículos averiados y nuevas reglas en ciudad

La reforma elimina varias de las exenciones que existían para el uso del cinturón de seguridad. Los conductores de taxis, los vehículos de mercancías y los vehículos de autoescuela deberán utilizarlo siempre. Se mantiene una excepción para determinados pasajeros de ambulancias asistenciales durante servicios de urgencia.

También cambian las condiciones para rebasar vehículos inmovilizados por accidente, avería, trabajos de mantenimiento o regulación del tráfico. El vehículo que los adelante deberá dejar una separación lateral de al menos 1,5 metros y reducir su velocidad en 20 kilómetros por hora respecto al límite de la vía.

En autopistas y autovías, si la circulación se ve dificultada por la nieve, queda prohibido adelantar y los vehículos deberán circular por el carril derecho, dejando libre el izquierdo para los servicios de emergencia y las máquinas quitanieves. En las retenciones en las que los vehículos circulen muy despacio o se detengan, deberán colocarse de manera que quede un espacio central libre para los vehículos de emergencia, el denominado carril de emergencia.

En las ciudades se introduce además una nueva regulación de los pasos de peatones con semáforo: como norma general, no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para los vehículos con la luz verde para los peatones.

El nuevo Reglamento reconoce también los caminos escolares seguros y establece normas específicas para el estacionamiento de autocaravanas, que no podrán desplegar elementos que sobresalgan de su perímetro ni verter aguas negras u otros fluidos.