José Alberto Díez de Castro: «En Medicina nunca va a haber una solución, siempre va a estar latente»
SANTIAGO / LA VOZ
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El secretario xeral de Universidades dice que la supervisión de las cuentas universitarias puede ir mucho más allá25 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Es uno de los más veteranos. José Alberto Díez de Castro (Málaga, 1956) no esquiva preguntas ni da respuestas evasivas, sean sobre financiación, PAU o la polémica descentralización de Medicina. —Ha empezado ya a negociarse