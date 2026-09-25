José Alberto Díez de Castro: «En Medicina nunca va a haber una solución, siempre va a estar latente»

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Díez de Castro, el pasado martes en San Caetano, en Santiago
Díez de Castro, el pasado martes en San Caetano, en Santiago XOAN A. SOLER

El secretario xeral de Universidades dice que la supervisión de las cuentas universitarias puede ir mucho más allá

25 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Es uno de los más veteranos. José Alberto Díez de Castro (Málaga, 1956) no esquiva preguntas ni da respuestas evasivas, sean sobre financiación, PAU o la polémica descentralización de Medicina. —Ha empezado ya a negociarse

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