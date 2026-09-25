Los hospitales del futuro, menos camas y más tecnología

Habitación de la planta de neurología del Hospital Lucus Augusti (Hula) LAURA LEIRAS

Menos camas, más tecnología y centradas en el valor asistencial al paciente. Así serán los hospitales del futuro según las conclusiones de una jornada organizada en Santiago por la Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal), en la que participaron gestores tanto de centros públicos como privados. El propio conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, recordó que estas infraestructuras caminan hacia un modelo más integrado, tecnológico, resolutivo y en el que se reduzcan los ingresos.

Menos hospitalizaciones, y por lo tanto menos necesidad de camas, porque ganan terreno la hospitalización a domicilio, los hospitales de día, la cirugía ambulatoria o la atención domiciliaria. Los centros tendrán menos metros cuadrados pero más kilómetros, ya que aunque las instalaciones se reducirán los servicios llegarán más lejos. «La calidad asistencial de los hospitales no se podrá medir por el número de camas sino por lo que se hace en ellos», añadió el gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores.

Durante el debate se abordó también el gasto sanitario, creciente en toda España por el envejecimiento de la población y la llegada de nuevos tratamientos y tecnologías. Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de economía aplicada y experta en temas de economía de la salud —es una de las artífices de los estudios sobre el déficit de médicos que publica periódicamente el Ministerio de Sanidad— defendió que los hospitales necesiten más recursos económicos pero advirtió de la necesidad de que ese gasto sea eficiente. Por ejemplo, dijo, creció un 84 % desde el 2002, «pero el 20 % es improductivo y no aporta valor para la asistencia del paciente».

En un contexto creciente de nuevas y costosas innovaciones sanitarias, la catedrática puso el foco en seleccionar aquellas que sean valiosas y efectivas, con medidores que permitan medir si la inversión es eficiente. También insistió en desechar las tecnologías obsoletas que no aportan valor.