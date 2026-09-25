Galicia vuelve a acercarse a su récord de mortalidad con casi cien fallecidos al día

PEPA LOSADA

El envejecimiento poblacional de Galicia tiene un efecto directo en su balance de nacimientos y muertes, el saldo vegetativo, el índice que determina si un territorio es capaz o no de crecer demográficamente por sí solo y al margen de las aportaciones migratorias. El Instituto Galego de Estatística (IGE) revela que Galicia, a consecuencia de dicho envejecimiento estructural, se encuentra ante uno de los peores escenarios de su movimiento natural de población: registra el segundo número más bajo de nacimientos desde que empezaron a contabilizarse estadísticamente en 1975 y, a la vez, el segundo volumen más elevado de fallecimientos.

Fallecen 92 personas al día y solo nacen 37 niños por jornada. Una diferencia que merma cada día el censo en 55 residentes, volumen que la llegada de inmigrantes está consiguiendo no solo mitigar sino seguir haciendo que Galicia haya vuelto a crecer poblacionalmente. En el 2025 se produjeron en la comunidad 2,47 defunciones por cada nacimiento, una brecha que ilustra la dimensión del invierno demográfico gallego. Hubo 13.556 nuevos bebés y 33.456 decesos, lo que da lugar a un saldo vegetativo de -19.900 residentes menos, el segundo peor registro de toda la serie histórica iniciada en 1975. Solo en el 2020 hubo un balance más negativo, con una bajada de 20.501 integrantes.

Pese al retroceso vegetativo, el año pasado fue el escenario de un leve repunte de nacimientos (+1,5 %) que no se producía desde el 2008. Tras tocar mínimos históricos en el 2024 (13.350 nacimientos), los alumbramientos crecieron en 206. Sin embargo, ese tímido incremento fue absorbido por el aumento de los fallecimientos en 707 casos.

Por provincias, el récord histórico negativo se localiza en Pontevedra. Mientras el interior mantiene un déficit crónico estabilizado, la demarcación pontevedresa marcó su peor saldo vegetativo de toda serie (-5.561), superando incluso los peores momentos de la pandemia y el año 2022, en concreto, cuando fallecieron 5.344 personas más que las que nacieron. Ourense presenta la ratio más extrema de Galicia, con 3,61 muertes por cada nacimiento: solo 1.337 nacidos y fallecieron 4.829 personas. Lugo supera también las tres muertes por nacimiento. Ambas provincias tienen un saldo vegetativo deficitario ininterrumpido desde hace más de cuatro décadas. Ourense desde 1980 y Lugo de forma sistemática desde 1975 salvo excepciones puntuales a finales de los 70.

Aunque sus ratios defunción versus nacimiento son más moderadas en las dos provincias atlánticas, el litoral concentra dos tercios (65,8 %) de la pérdida vegetativa total gallega: A Coruña tiene un saldo de -7.524 y Pontevedra de -5.561, sumando por tanto -13.085 personas. El caso de Pontevedra es el más llamativo, ya que pese a ser históricamente la provincia más joven y la última en entrar en números rojos hasta que lo hizo en el 2009, es ahora la única provincia donde no crecieron los nacimientos y donde más aumentaron los fallecimientos.

Al cumplirse 50 años exactos de la serie estadística del IGE, los cambios estructurales destacan por el desplome de la natalidad (-69,1 %), contrastando el hecho de que en 1975 nacieron en Galicia 43.850 niños y el año pasado solo hicieron los señalados 13.556. Hoy, en consecuencia, nacen menos de un tercio de los niños de hace medio siglo. Las defunciones han pasado de 25.834 anuales a 33.456 en 2025 (29,5 %), impulsadas por el envejecimiento demográfico de la población.

La combinación de los dos elementos demográficos presenta una Galicia del fin del franquismo y comienzos de la democracia en la que ganaba 18.016 habitantes en la resta de fallecimientos al número de nacimientos, y ahora pierde 19.900 residentes en esa fórmula estadística. Son 38 años consecutivos con saldo vegetativo negativos.