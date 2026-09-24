Los desmedidos retrasos del Alvia a Barcelona afianzan el viaje desde Galicia a Cataluña vía Madrid
REDACCIÓN / LA VOZ
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Aunque es algo más caro, el recorrido en dos trenes AVE con transbordo en la estación de Chamartín reduce hasta cinco horas el trayecto desde las principales ciudades gallegas24 sep 2026 . Actualizado a las 20:59 h.
237 minutos. Este fue el retraso desmedido que acumuló el Alvia Barcelona-Vigo este miércoles. Los sufridos viajeros tuvieron que invertir casi cuatro horas más en un viaje que en circunstancias normales, cada vez más escasas,