Alfonso Rueda inaugura la promoción del Xacobeo 2027 para hacer de los visitantes «hijos adoptivos» de Galicia «para siempre»

Alfonso Rueda, en el centro, con algunos de los intervinientes en el acto de promoción. BENITO ORDÓÑEZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, encabezó ayer el acto de promoción del Xacobeo 2027 en el espacio TeamLabs de Madrid en un evento en el que aseguró que la promoción buscará hacer de los visitantes «hijos adoptivos» de Galicia y se lleven un pedazo de «alma» de esta en el recuerdo.

Basándose en el «extraordinario momento del que Galicia es protagonista en positivo» este año, Rueda ahondó en que el deseo de la Xunta es que «cada vez que alguien llegue por primera vez, haciendo el Camino de Santiago o no, sean gallegos de adopción para siempre y se lleven un pedacito de nuestra alma».

El presidente de Galicia dijo que la «esencia» del Camino es que cada vez que se hace, la experiencia es distinta, y que el objetivo también es que los peregrinos repitan experiencia y se lleven a casa recuerdos, pero también lo mejor de la tierra. «Estamos en 3.000 o 3.500 peregrinos más que el año pasado. Queremos que todos los peregrinos tengan la compostela», dijo.

«Galicia ha cambiado para bien. La Galicia moderna, la Galicia que asombra, sigue contagiando magia y seguimos conservando nuestras esencias. Lo que más nos une y nos hace a todos ser distintos es Galicia», comentó para asegurar que «Galicia Calidade será Xacobeo 2027»

Además, agradeció a los gallegos que viven fuera de Galicia su labor en la promoción de la autonomía. Para el presidente, son «la mejor carta de presentación» para acoger el Xacobeo al promocionar también la autonomía por su cuenta y conservar el recuerdo de las raíces. «Gracias a ellos, la gente que no es gallega se acerca. Gracias a quienes sois gallegos todos los días».

Justo el martes pasado se activó un cronómetro en Santiago de Compostela para dar inicio a los cien días restantes para la entrada del Año Santo. Este Xacobeo además se centra mucho en convertir la celebración y el Camino de Santiago «en protagonista de una celebración que traspasa las fronteras de la comunidad», como comentó la Xunta en un comunicado.

El acto estuvo plagado de simbolismo. Arrancó con la bajada de un botafumeiro mientras se poryectaban imágenes de la Catedral de Santiago en las pantallas que se utilizaron de soporte visual. Además, el vídeo de la campaña estuvo cargado de paisajismo, momentos de vida familiar, recorridos en compañía de amigos y los principales atractivos de la comunidad. Precisamente los elementos que Rueda busca que se disfruten durante el Xacobeo. Porque, según dijo, Galicia son también esos momentos.

El último Xacobeo fue especialmente particular. Debido a la pandemia de COVID-19, la Puerta Santa de la Catedral se mantuvo abierta en el 2021 y el 2022 de manera excepcional y sirvió para reactivar el turismo y las rutas del Camino de Santiago tras las restricciones sanitarias.

Como culminación al acto, los artistas Íñigo Quintero y Baiuca dieron un concierto en la Puerta del Sol de Madrid. Este primero además interpretó una canción junto al grupo Besmaya en el acto de presentación.

«En el mejor momento», un eslogan para nacionales e internacionales

Los directores creativos de la campaña asistieron a la presentación del evento rodeado de figuras políticas, empresariales e influencers. Y debatieron brevemente sobre el eslogan de la misma, «En el mejor momento», que aspira a ser el pegamento que una a todos los que acudan a Santiago con motivo del Año Santo.

Miguel Conde-Lobato, fundador y director de estrategia creativa de la agencia gallega BAP&Conde, que además es director creativo de esta campaña, argumentó que el eslogan «nace de algo tan humano como preguntarse por qué viajamos. Y si hay una tierra propicia para ello es la nuestra. Tiene prácticamente de todo: calores sofocantes, fríos imposibles, mares». Además, proyectó que «un Xacobeo es un hito mundial», por lo que atrae miradas de todo el globo.

Por ello, justificó que «el concepto es ‘en el mejor momento’, porque Galicia está en su mejor momento», pero también porque «cuando uno visita Galicia sabe que siempre es el mejor momento» por el hecho de hacerlo.

La campaña, además, no pretende dejar fuera a nadie, sino ser una llamada a todo el mundo. «Es una campaña para el turismo familiar, pero también el individual, el joven, el de playa, conciertos… queríamos hacerla polivalente», justificó Conde- Lobato, que finalizó asegurando que «lo más difícil de la campaña fue contener la emoción. Para un profesional de la comunicación, representar a tu tierra es un momento estelar».