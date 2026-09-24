A Xunta permitirá que se impartan en galego materias científicas
GALICIA
O PSOE súmase ao pacto pola lingua galega e deixa só ao BNG24 sep 2026 . Actualizado a las 11:25 h.
O PP e o PSdeG firmaron hoxe no Parlamento galego un acordo para actualizar o plan de normalización lingüística. En materia educativa, suporá que, a partir do curso 2028-2029, os centros poderán impartir materias científicas en galego, sempre que se preserve o equilibrio do 50 % agora vixente.
Esta é a principal novidade do pacto respecto ao decreto do plurilingüismo aprobado por Feijoo no 2010, e cuxa derrogación total pedía o BNG, que quedou á marxe do pacto.
Será cada centro o que decida que materias se dan nunha determinada lingua, pero sen alterar a porcentaxe de disciplinas en galego. É dicir, por exemplo se agora un colexio ou instituto decide dar matemáticas en galego, terá que impartir historia en castelán.
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