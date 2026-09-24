La Xunta declara 74 concellos de A Coruña y Lugo en situación de sequía prolongada

Caudal bajo del río Tambre a su paso por Brión SANDRA ALONSO

La Xunta de Galicia ha declarado en situación de sequía prolongada los sistemas de los ríos Ulla-Tambre y también el de la Costa Norte que incluye la comarca de Ortegal y parte de de A Mariña lucense, tras constatar una reducción drástica de las precipitaciones y de los recursos hídricos naturales de estas zonas, combinada con previsiones meteorológicas que no anuncian precipitaciones abundantes.

En concreto, son 74 los municipios afectados por esta declaración: Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Cerceda, Coristanco, Dodro, Frades, Lousame, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Padrón, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Vilasantar, Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Portomarín, Catoira, Dozón, A Estrada, Agolada, Lalín, Pontecesures, Rodeiro, Silleda, Valga, Vila de Cruces, Cedeira, Cerdido, Mañón, Ortigueira, As Pontes de García Rodríguez, As Somozas, Cariño, Abadín, Alfoz do Castrodouro, Barreiros, Cervo, Foz, Xove, Lourenzá, Mondoñedo, Muras, Ourol, Ribadeo, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Burela.

Entrar oficialmente en situación de sequía prolongada no implica restricciones ni en el consumo ni en los usos del agua. Lo que sí permite es adaptar el régimen de caudales ecológicos —la cantidad mínima de agua que debe fluir por un río para garantizar que flora y fauna sigan vivas— cuando proceda y con garantías ambientales. Así podrán reducirse los caudales ecológicos mínimos aplicables en una situación ordinaria hasta los valores mínimos especificados para una situación de sequía, según marque el plan hidrológico de la demarcación, en este caso la Galicia Costa.

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Mientras que la entrada en sequía prolongada sirve para constatar una reducción anormal de las precipitaciones y de los recursos naturales sostenida en el tiempo, las posibles limitaciones y medidas de ahorro seguirán dependiendo de si la zona se declara en prealerta o alerta por escasez.

En ese sentido, la Oficina Técnica da Seca ha decidido este jueves mantener la situación de alerta por escasez de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y en el del río Anllóns y costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo, así como medidas equivalentes en el subsistema de Baiona. En total, 32 municipios están bajo este aviso: Beariz, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda, Vilaboa, Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia e Zas, do río Anllóns; e Baiona. Estos concellos deben adoptar medidas para conservar los recursos, como prohibir usos prescindibles del agua (baldeo de calles, riego de jardines, llenado de piscinas...) e incluso podrían hacerse cortes de suministro puntuales de ser necesario.

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Por otro lado, se han elevado a nueve las unidades territoriales en prealerta. Las que entran este jueves en esta situación son las del río Verdugo, ría de Vigo y ría de Baiona; costa de Pontevedra; río Umia y ría de Arousa (margen izquierda); y río Mero, Arteixo y ría da Coruña. Se suman a las cinco que ya estaban en esta fase: río Tambre y ría de Muros y Noia: río Grande en Camariñas; río Mandeo y ría de Betanzos; río Landro y río Ouro; y Ferrol. Entre todas suman 95 concellos en prealerta (algunos tan solo en parte), en los que se hará un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses. Además, los ayuntamientos comunicarán diariamente a Augas de Galicia sus datos de consumo.