Miguel Ángel Aguilar, fiscal de sala contra los delitos de odio: «Muchas veces, lo que parece una pelea entre chicos camufla algo más, el odio»
SANTIAGO / LA VOZ
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El jurista participó en el simposio sobre aporofobia celebrado en Santiago24 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Santiago acoge en la Facultade de Ciencias Políticas un simposio sobre aporofobia organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN por sus siglas en inglés. Un encuentro al