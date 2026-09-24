Miguel Ángel Aguilar, fiscal de sala contra los delitos de odio: «Muchas veces, lo que parece una pelea entre chicos camufla algo más, el odio»

Xurxo Melchor
xurxo melchor SANTIAGO / LA VOZ

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Miguel Ángel Aguilar, fiscal contra los delitos de odio, en la Facultade de Políticas de la USC.
Miguel Ángel Aguilar, fiscal contra los delitos de odio, en la Facultade de Políticas de la USC. Sandra Alonso

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24 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Santiago acoge en la Facultade de Ciencias Políticas un simposio sobre aporofobia organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN por sus siglas en inglés. Un encuentro al

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