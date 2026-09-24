El Gobierno también corta las alas al PNV con el ancho de vía
REDACCIÓN / LA VOZ
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El Ejecutivo frena cualquier tipo de iniciativa parlamentaria que propugne la migración al ancho internacional, en línea con el informe que remitió a la Comisión Europea24 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El sector del Ministerio de Transportes y del ADIF contrario a ejecutar obras para implantar el ancho internacional en la red ferroviaria se ha impuesto por el momento a aquellos que defienden una migración progresiva