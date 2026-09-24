El Gobierno también corta las alas al PNV con el ancho de vía

Un AVE, pasando por el cambiador de ancho de Taboadela, que adapta el tren al ancho internacional o ibérico, en una foto de archivo. SANTI M. AMIL

El sector del Ministerio de Transportes y del ADIF contrario a ejecutar obras para implantar el ancho internacional en la red ferroviaria se ha impuesto por el momento a aquellos que defienden una migración progresiva