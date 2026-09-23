Sito Miñanco, condenado el día de su cumpleaños

Sito Miñanco, a su llegada a una de las sesiones celebradas en la Audiencia Nacional. SERGIO PÉREZ | EFE

A Sito Miñanco (Cambados, 1955) le llegó la sentencia mientras celebraba su septuagésimo primer cumpleaños. La Audiencia Nacional condenó este miércoles al primer gran narco de cocaína en España por volver a traficar con droga y lavar dinero a través de una empresa de alquiler y venta de coches. El aurensano, que ha pasado tres décadas de su vida en prisión, se enfrenta a otra pena carcelaria más, esta vez de 17 años.

La historia de Sito Miñanco fue poco a poco convirtiéndose en leyenda. Un chaval de origen humilde que malvivía de la pesca en la ría de Arousa y que acabó por manejar millones de euros —los investigadores creen que su patrimonio ronda los cinco— tras convertirse en el primer español en establecer relaciones comerciales con las grandes multinacionales del narcotráfico de los años ochenta: el cartel de Cali y el de Medellín, ambos colombianos.

Adaptado a nuevos tiempos

El mundo del narcotráfico ha cambiado mucho desde entonces y Miñanco ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Antes eran los narcos gallegos los que controlaban toda la cadena de suministro, desde la compra en Colombia hasta el alijado en planeadoras en la ría de Arousa. Ahora el sistema está mucho más atomizado, explican los investigadores, y varias mafias intervienen en cada paso del proceso, cada una con un rol muy específico y una manera de actuar muy pulida.

Tampoco le han frenado las cuatro sentencias que arrastra, ni sus décadas en prisión, ni la vigilancia de los agentes durante su tiempo en tercer grado. De hecho fue en esta época, cuando estaba en libertad vigilada, cuando se fraguó la operación por la que ahora la justicia le condena.

Lo que aporta ahora la sentencia es la fotografía de una etapa distinta del narcotraficante. No es el mismo Miñanco de las planeadoras que recorrían las rías ni el contrabandista de los años ochenta, sino un hombre que ha envejecido, que ya conoce las cárceles y sus mecanismos y que, aun así, mantiene una estructura internacional alrededor.

Era 2017 y una línea invisible unía la garita de seguridad del parking del Mercado, en Algeciras con un punto a 540 millas de las Islas Canarias. En el aparcamiento andaluz estaba Miñanco gracias a un permiso que había obtenido para trabajar allí por el día mientras cumplía condena en prisión por la noche. En el mar, en dirección a las Azores, viajaba un arrastradero de pabellón camorense. A bordo viajaban seis tripulantes turcos, un capitán azerbaiyano y, bajo los muebles de la cocina, ocultos en una cámara sellada con silicona, 165 fardos de cocaína procedente de Sudamérica: 3.305,28 kilos con una pureza del 81,4 %, según recoge la sentencia.

En los papeles de la organización Miñanco se llama Mario. Es el nombre con el que se refieren a él algunos de sus colaboradores. La sentencia considera probado que todas las decisiones importantes estaban bajo su control. Utilizaba sus pocas horas fuera de prisión para seguir coordinando el movimiento de droga de un lado al otro del Atlántico y lavando el dinero que procedía del negocio ilegal. Era la cabeza pensante de un entramado criminal que ha costado una condena a 23 personas y a una entidad fiscal en la macrocausa que acaba de juzgar la Audiencia Nacional.

Su aliado era el cabecilla de otra asociación criminal, el holandés Raymond Van Rij, al que le han caído nueve años de prisión y una multa de 280.000.000 euros.

Pero los dos hombres de confianza del famoso narcotraficante gallego son Luis Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández. En ellos delegaba gran parte de la responsabilidad de que todo saliese bien. García Arango había nacido en Cali, Colombia, y acabó actuando como una suerte de representante de Miñanco. Contactaba con miembros de la organización en Galicia, Madrid y Andalucía y les transmitía las ordenes del capo. Tal era la confianza que este depositaba en él que tenía acceso a las cuentas de la organización y llevaba «cierto control» sobre ellas, señala la sentencia.

Las labores de Juan Antonio Fernández eran similares. También se desplazaba por la Península para contactar con miembros de la organización y participaba en recogidas y entregas de dinero, uno de los puntos clave de la investigación.

Gracias en parte a ellos, Sito no necesitaba estar físicamente en Galicia para controlar lo que ocurría allí. Una de las cosas por las que se conoce a Miñanco es precisamente por cuidar de los suyos. Tratar bien a su gente y conseguir que aquellos que trabajan para él le sean totalmente fieles.

Esas fueron las reglas que marcó cuando empezó en el negocio, primero con el tabaco, en los ochenta, en Cambados. Y seis décadas después de aquello Miñanco ha vuelto a su pueblo. Allí lleva viviendo desde noviembre del 2025, disfrutando de su tiempo en libertad. Ahora queda por ver cuánto más podrá aprovecharlo a pesar de la condena. Es previsible que recurra el fallo ante el tribunal de apelación. Eso podría dilatar su entrada en prisión durante más de un año. Ese es en todo caso el escenario más favorable para él porque, con tantos cargos a sus espaldas y tantas pruebas en su contra, será difícil que la evite.