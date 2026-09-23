Sito Miñanco, condenado a 17 años de cárcel por introducir casi cuatro toneladas de cocaína en Europa

Imagen de archivo de José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, llegando a la Audiencia Nacional en el 2024. FERNANDO VILLAR

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a 17 años de cárcel al narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, por la operativa para introducir en el 2017 en Europa casi cuatro toneladas de cocaína. La sentencia, sin embargo, absuelve al abogado Gonzalo Boye de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental por los que la Fiscalía Antidroga pedía nueve años y nueve meses de prisión.

La resolución, de 325 páginas, condena a Sito Miñanco por dos delitos: contra la salud pública, por el que le impone doce años de prisión, y de blanqueo de capitales cometido en el seno de una organización criminal, por el que suma otros cinco. Además, le impone multas por más de 420 millones de euros. El tribunal aplica al narcotraficante la agravante de reincidencia y la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La Fiscalía había solicitado para él 31 años y seis meses de cárcel.

La denominada «Operación Mito» investigó una red que organizó el transporte de cocaína desde Sudamérica hasta Europa. La sentencia considera probado que en noviembre del 2017 se introdujeron 615 kilos de droga en Holanda y que otros 3.305,280 kilos fueron trasladados desde Sudamérica hasta España a bordo del buque Thoran.

Sito Miñanco, conocido como «Mario» dentro de la organización, era quien dirigía el grupo y adoptaba o supervisaba sus principales decisiones, según la Sala. En aquella época cumplía en tercer grado una condena de 16 años y 10 meses por tráfico de drogas y podía salir del centro penitenciario para trabajar en un aparcamiento. Desde allí, según el tribunal, delegaba parte de los contactos y preparativos de las operaciones en Luis Enrique García Arango, alias «Alan», «el Viejo» o «el Viejito», y Juan Antonio Fernández Fernández, conocido como «Chus» o «Nuria», dos hombres de su confianza.

Gonzalo Boye

La sentencia condena también al resto de acusados, entre ellos los tripulantes del Thoran, a penas de entre 17 y tres años de prisión. En cambio, absuelve a Gonzalo Boye, para quien la Fiscalía Antidroga reclamaba nueve años y nueve meses de cárcel. El tribunal considera que no ha quedado acreditado que el abogado participase en la elaboración de los contratos privados de compraventa de letras de cambio y de préstamos que fueron aportados en los expedientes administrativos abiertos tras la intervención, el 6 de febrero del 2017, de casi 900.000 euros en el aeropuerto de Barajas. Según el Ministerio Público, ese dinero iba a ser trasladado a Colombia para su blanqueo.

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