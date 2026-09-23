Rueda insiste en el fracaso de las zonas tensionadas y Pontón pide que se extiendan a los concellos con precios de vivienda desorbitados

Xoán A. Soler

La compleja situación del acceso a la vivienda, uno de los problemas que suscita mayor preocupación ciudadana, ha acaparado la sesión de control al presidente de la Xunta en el Parlamento gallego y ha evidenciado las profundas discrepancias entre la primera y la segunda fuerza política. Alfonso Rueda, interpelado por la líder de la oposición en esta materia, ha vuelto a insistir en el fracaso del modelo de las zonas tensionadas, declaradas ya en A Coruña y Santiago. Respecto a la primera ciudad, el máximo mandatario gallego ha tirado de datos. «Como que non as queremos declarar? Se xa o fixemos a petición de dous concellos. Sabe vostede cal foi a evolución dos contratos de alugueiro na Coruña? De xullo de 2025 a xullo do 2026 pasaron de 734 a 349», respondía Rueda a Ana Pontón, portavoz del Bloque, que en la sesión de hoy ha pedido que la Xunta ejerza sus competencias y extienda esa declaración a todos los ayuntamientos en los que los precios se han descontrolado.

La líder nacionalista ha aprovechado su intervención para acusar a la Xunta de vivir instalada en la propaganda y no ofrecer soluciones al principal problema de miles de ciudadanos, con graves dificultades financieras por la hiperinflación de un mercado con una oferta menguante en relación a una demanda cada vez más creciente. «Das 1.800 vivendas sociais que vostede prometeu para 2026, tan só entregou 74», le recordó hoy Pontón a Rueda en la sesión de control. La portavoz nacionalista preguntó a Rueda por qué cae también el número de alquileres contratados en aquellos ayuntamientos en los que no hay zona tensionada, y apuntó directamente a los elevados precios como causa.

Xoán A. Soler

El máximo mandatario gallego, que insistió en que no ha visto al BNG cuestionar los anuncios de cien mil viviendas de Pedro Sánchez, acusó a la portavoz del Bloque de falta de rigor, «de manexar dos datos ao chou», y de ignorar las entregas que está haciendo la Xunta (anunció 24 nuevas en Lamas de Abade, en Santiago) para poder mantener intacto su discurso. «Se quere falar de vivenda, que é un asunto que preocupa, imos falar en serio», contestó Rueda, quien volvió a mantener la promesa hecha a comienzos de la legislatura. «As catro mil vivendas están todas en marcha, algunhas rematadas e outras en execución, e temos o compromiso de chegar ao 2030 con oito mil novas vivendas», dijo el presidente de la Xunta.

Equilibrio territorial

En su turno de intervención, el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, afeó a la Xunta un modo de hacer política que ahonda en el desequilibrio territorial, con ciudadanos con peores servicios en función del concello en el que vivan, un trato que tiene ver, en parte, con la discriminación que hace el Gobierno gallego hacia aquellos concellos que no son del PP. «En Galicia o código postal non soamente nos di onde vives, senón que dereitos tes», insistió el líder socialista. Besteiro acusó a Alfonso Rueda de repartir derechos según el lugar de residencia, a quién votas y el dinero que tienes.

«Catro de cada dez persoas en Galicia viven en núcleos sen equipamentos sanitarios nin educativos públicos, que 23 das 25 novas residencias van para concellos do PP e que 36.200 persoas agardan por unha vivenda pública», sostuvo Besteiro.

Xoán A. Soler

En su respuesta, el presidente de la Xunta recordó que su Gobierno se afana en gestionar de la mejor manera posible una realidad: que Galicia ostenta la mitad de los núcleos de población de toda España. Alfonso Rueda, que recordó que esta es la única autonomía de España que tiene un centro de salud en todos los ayuntamientos, le preguntó a Besteiro hasta qué punto está en condiciones de hablar de igualdad territorial cuando ha defendido el modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central y que «deixa a Galicia terceira pola cola».

«Di vostede que non quixemos negociar, pero se presentamos dezasete alegacións e non foron nin contestadas», insistió el máximo mandatario gallego, quien recordó que «Pedro Sánchez é a maior garantía de desigualdade entre territorios porque ten as mans atadas».