Los profesores piden que los planes de refuerzo lleguen a toda la primaria y con recursos suficientes

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Foto de inicio de curso en el CEIP Praia Xardín de Boiro
Foto de inicio de curso en el CEIP Praia Xardín de Boiro CARMELA QUEIJEIRO

Defienden que las medidas se implanten en horario lectivo para beneficiar a todo el alumnado

22 sep 2026 . Actualizado a las 21:09 h.

Los colegios gallegos reforzarán ya desde este curso las competencias de comprensión lectora y matemática. Los resultados del informe PISA, que realiza alumnado de secundaria, han levantado las alarmas sobre el descenso del nivel educativo

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