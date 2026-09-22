Los profesores piden que los planes de refuerzo lleguen a toda la primaria y con recursos suficientes
SANTIAGO / LA VOZ
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Defienden que las medidas se implanten en horario lectivo para beneficiar a todo el alumnado22 sep 2026 . Actualizado a las 21:09 h.
Los colegios gallegos reforzarán ya desde este curso las competencias de comprensión lectora y matemática. Los resultados del informe PISA, que realiza alumnado de secundaria, han levantado las alarmas sobre el descenso del nivel educativo