Luis Sirvent, coleccionista de arte y galerista: «Tenemos 4.174 máquinas de escribir»

Begoña Rodríguez Sotelino
Begoña R. Sotelino REDACCIÓN / LA VOZ

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El coleccionista de arte y galerista Luis Sirvent.
El coleccionista de arte y galerista Luis Sirvent. XOÁN CARLOS GIL

«Mi primera obra la compré con 18 años, pagando por ella 500 pesetas al mes, y desde entonces ha sido como un gusano que ha estado tejiendo su red», recuerda

24 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El vigués Luis Sirvent pertenece a una de esas familias cuya historia empresarial se acaba cruzando inevitablemente con la historia de la ciudad. Su padre, Alfredo Sirvent Colomina, abrió en 1940 un taller y servicio

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