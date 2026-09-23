Luis Sirvent, coleccionista de arte y galerista: «Tenemos 4.174 máquinas de escribir»
REDACCIÓN / LA VOZ
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«Mi primera obra la compré con 18 años, pagando por ella 500 pesetas al mes, y desde entonces ha sido como un gusano que ha estado tejiendo su red», recuerda24 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El vigués Luis Sirvent pertenece a una de esas familias cuya historia empresarial se acaba cruzando inevitablemente con la historia de la ciudad. Su padre, Alfredo Sirvent Colomina, abrió en 1940 un taller y servicio