Diez de los 24 concellos del plan de residencias de la Xunta han confirmado que participarán
SANTIAGO / LA VOZ
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Dos de las parejas previstas ya han mostrado su conformidad y pueden iniciar el proceso para sus centros de 120 y 30 plazas24 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Diez de los 24 ayuntamientos que la Consellería de Política Social propuso para formar parte del nuevo plan de construcción de residencias de mayores han confirmado por escrito su voluntad de albergar uno de los centros.