Diez de los 24 concellos del plan de residencias de la Xunta han confirmado que participarán

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

ANGEL MANSO

Dos de las parejas previstas ya han mostrado su conformidad y pueden iniciar el proceso para sus centros de 120 y 30 plazas

24 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Diez de los 24 ayuntamientos que la Consellería de Política Social propuso para formar parte del nuevo plan de construcción de residencias de mayores han confirmado por escrito su voluntad de albergar uno de los centros.

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