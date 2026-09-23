La autovía A-54 entre Melide y Arzúa roza ya los 119 millones de euros tras sumar 30 millones de sobrecoste y cuatro años de retraso

En la imagen, del pasado 26 de septiembre, una fase del tramo de la autovía A-54 pendiente de abrir entre Melide y Arzúa, ya asfaltado y con montañas de gravilla sobre la calzada. Quedan por aplicar las capas de rodadura definitivas, la señalización, y también los remates en cunetas y canalizaciones. SANDRA ALONSO