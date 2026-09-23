La autovía A-54 entre Melide y Arzúa roza ya los 119 millones de euros tras sumar 30 millones de sobrecoste y cuatro años de retraso

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

En la imagen, del pasado 26 de septiembre, una fase del tramo de la autovía A-54 pendiente de abrir entre Melide y Arzúa, ya asfaltado y con montañas de gravilla sobre la calzada. Quedan por aplicar las capas de rodadura definitivas, la señalización, y también los remates en cunetas y canalizaciones.
En la imagen, del pasado 26 de septiembre, una fase del tramo de la autovía A-54 pendiente de abrir entre Melide y Arzúa, ya asfaltado y con montañas de gravilla sobre la calzada. Quedan por aplicar las capas de rodadura definitivas, la señalización, y también los remates en cunetas y canalizaciones. SANDRA ALONSO

La combinación de complicaciones geológicas, restos arqueológicos y hasta tres ajustes del proyecto dispara el presupuesto y el calendario del trazado que cerrará la autovía Lugo-Santiago

05 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El último tramo pendiente para culminar la autovía A-54 entre Lugo y Santiago —el que discurre entre los enlaces de Melide Sur y Arzúa Oeste— acumula ya tres modificaciones de contrato (la última aprobada hace

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete