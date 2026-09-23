La autovía A-54 entre Melide y Arzúa roza ya los 119 millones de euros tras sumar 30 millones de sobrecoste y cuatro años de retraso
LUGO / LA VOZ
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La combinación de complicaciones geológicas, restos arqueológicos y hasta tres ajustes del proyecto dispara el presupuesto y el calendario del trazado que cerrará la autovía Lugo-Santiago05 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El último tramo pendiente para culminar la autovía A-54 entre Lugo y Santiago —el que discurre entre los enlaces de Melide Sur y Arzúa Oeste— acumula ya tres modificaciones de contrato (la última aprobada hace