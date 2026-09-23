El Alvia entre Barcelona y Vigo sigue batiendo récords de retraso: más de 250 minutos

CARLOS CORTÉS

El Alvia que une Barcelona con Vigo sigue acumulando récords de retraso, y ya es desde hace tiempo la conexión que acumula más incidencias y demoras de todas las de larga distancia en Galicia. El convoy debería llegar a la ciudad olívica a las 22:57 horas de este miércoles, pero finalmente llegará después de las tres de la madrugada, según las últimas previsiones de Renfe. Esto supone más de 250 minutos de retraso, o lo que es lo mismo, más de cuatro horas de desajuste en un viaje que dura en circunstancias normales 13 horas y 52 minutos. Es decir, los sufridos viajeros habrán pasado en ese tren más de 18 horas en pleno siglo XXI.

Los problemas comenzaron en la salida del tren, en la estación de Barcelona-Sans. Una avería impedió que el convoy partiera a la hora prevista, con un retraso inicial de algo más de dos horas que fue ampliándose a lo largo del recorrido. Según informan fuentes ferroviarias, los dos días anteriores las demoras fueron de unas dos horas. Los sindicatos han denunciado en los últimos tiempos las continuas incidencias que sufren estos recorridos transversales que se realizan con los Alvia de la serie 130, que atribuyen al mal mantienimiento de los convoyes por parte de Renfe.