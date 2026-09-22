La Xunta vuelve a señalar a Madrid por el atraso de la red ferroviaria gallega

Lavandeira jr | EFE

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, volvió a reclamar este mediodía en el Parlamento gallego la adaptación de la red ferroviaria gallega del ancho ibérico al ancho internacional, y criticó el informe del Ministerio de Transportes por no tener en cuenta las particularidades de la red gallega ni ofrecer una base rigurosa para descartar esta transición. Diego Calvo, que compareció a petición propia en la Cámara para abordar la situación del transporte público gallego, defendió la necesidad de avanzar de forma inmediata en el tramo entre Ourense y Santiago, y, posteriormente, en su adaptación en el Eixo Atlántico. En su intervención, el conselleiro lamentó también que «o Gobierno central no tivera en conta ás comunidades de cara á implantación do abono único», lo que ha propiciado que la Xunta presente alegaciones.

El conselleiro recordó que más del 80 % de la red ferroviaria gallega mantiene el ancho ibérico, una situación que dificulta la llegada de nuevos operadores, limita la oferta de servicios y aleja Galicia de los grandes corredores ferroviarios europeos. Además, advirtió de que la convivencia de anchos penaliza los tráficos de mercancías, al dificultar la planificación de rutas eficientes, y limita la capacidad de elección del material rodante para los servicios de viajeros.

El conselleiro cuestionó el rigor del estudio de viabilidad elaborado por el Ministerio al entender que se elaboró como un mero trámite, sin la participación del departamento competente y sin analizar con rigor las particularidades de la red ferroviaria gallega. Defendió una transición progresiva y por fases, con especial prioridad para el trayecto Ourense-Santiago, donde la migración permitiría conectar directamente el alta velocidad con el Eixo Atlántico sin depender de los cambiadores de ancho. En este sentido, cuestionó que el informe del Ministerio base el rechazo de la migración en tres alternativas de carácter general, sin valorar actuaciones graduales segundo las características y necesidades de cada tramo.

Incumplimientos

Otra de las medidas del Gobierno central cuestionadas por Diego Calvo en su comparecencia fue el nuevo sistema de abono único para el transporte público. El conselleiro recordó que la Xunta presentó alegaciones a la propuesta del Ministerio, pero sigue sin recibir la información necesaria para evaluar su impacto en el transporte autonómico, especialmente en lo relativo a la demanda, a las tarifas y a la financiación. Además, criticó la falta de concreción sobre el régimen económico y la ausencia de garantías para preservar las competencias autonómicas.

Calvo apuntó que Galicia ya dispone de un sistema propio de bonificaciones para los usuarios del transporte público y reclamó que el nuevo modelo debe tener en cuenta las singularidades de cada territorio, además de coordinarse con los sistemas autonómicos existentes.

A lo largo de su comparecencia, el conselleiro dio cuenta del abandono del Gobierno central con el transporte gallego dejando patentes una estela de incidencias e incumplimientos, frente a las que urgió mejoras en el mantenimiento y en la fiabilidad de la red ferroviaria, la recuperación de las conexiones suprimidas y más frecuencias y plazas.

En sus demandas incluyó otras actuaciones pendientes, como el desarrollo del corredor atlántico hasta Ferrol por el norte y Portugal por el sur, la conexión ferroviaria de los puertos o la creación de una red de trenes de cercanías. El conselleiro recordó que la Xunta reclama también un nuevo mapa concesional de autobuses que no suponga pérdida de servicios, especialmente en el rural, al tiempo que criticó la falta de diálogo con las comunidades autónomas. Calvo criticó de nuevo que, con el nuevo mapa propuesto por el Gobierno de España, Galicia pierde 4.542 circulaciones al año en todos los corredores, casi 3 millones de kilómetros anuales y 14 rutas con parada en territorio gallego.