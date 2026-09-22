Vota y opina: ¿Hacen falta más horas de lectura en horario lectivo?

Alumnos con libros de lectura en un aula de Primaria. PACO RODRÍGUEZ

Los resultados del Informe PISA revelaron a principios de este mes de septiembre un retroceso en el nivel de compresión lectora de los alumnos gallegos y una caída, en general, de las competencias educativas en Galicia y el resto de España. Ante esto, la Xunta ha respondido con planes específicos y una asignatura en la ESO para reforzar la educación en lectura y matemáticas, otra de las materias que el estudio de la OCDE identificó como problemática en las aulas de la comunidad.

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