Román Rodríguez: «Os resultados de PISA poñen o foco na influencia negativa que pode ter o mal uso da tecnoloxía»

Xunta / MONICA ARAY | EFE

La ley de educación digital de Galicia, pionera en el mapa comparado autonómico, ha iniciado hoy su tramitación parlamentaria con el debate de enmiendas, sesión en la que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha aprovechado para recordar que el gran desafío no está en si la tecnología debe incorporarse a las aulas, sino en cómo. En medio del debate sobre la involución del desempeño académico, sobre todo en comprensión lectora, el responsable de la política educativa ha defendido la oportunidad que ofrece el nuevo marco normativo. «Os últimos datos do informe PISA puxeron no foco a influencia negativa que pode ter o mal uso da tecnoloxía, pero tamén demostraron que, cando se emprega correctamente, pode ser unha ferramenta moi útil para a aprendizaxe», ha defendido Rodríguez, quien ha puesto de ejemplo el modelo de Estonia, uno de los sistemas educativos, ha insistido, más avanzados en la presencia de medios digitales y que está a la cabeza en rendimiento académico.

En su comparecencia, Román Rodríguez ha hecho un recorrido por las principales novedades que recoge el texto legislativo. La principal es la adecuación del uso docente de la tecnología en función de cada etapa de madurez del alumnado. En educación infantil y en los dos primeros ciclos de primaria la utilización de dispositivos será exclusivamente colectiva. A nivel individual, siempre con funciones educativas, comienza a partir de quinto curso y va aumentando de forma progresiva. A esto se suma que el uso no pedagógico de móviles y dispositivos en los centros (incluido recreo, comedores y actividades extraescolares) está prohibido. Los centros cuentan con un protocolo específico para su retirada temporal y su custodia.

En materia de inteligencia artificial, se introduce el uso regulado y auxiliar de herramientas de IA homologadas por la Xunta para tareas de apoyo docente, como la corrección de exámenes o el uso de asistentes virtuales. Con la futura ley, queda prohibida la grabación de clases, tutorías o exámenes, así como su difusión en redes sociales sin autorización expresa. También se regula el derecho a la desconexión digital de la comunidad educativa fuera del horario escolar y se dota al alumnado a partir de 5º de Primaria de una cuenta de correo electrónico institucional de uso exclusivo para fines educativos. Otros aspectos que se incluyen son la autoridad del docente, que se se extiende al entorno digital, y la formación digital, que pasa a ser obligatoria en competencias estratégicas y se valora como mérito en los procesos selectivos y de traslados de la función pública docente. «En Galicia estámonos adiantando cunha norma que é pioneira e que nos permite actuar xa en cuestións que prevíamos e que agora son unha realidade; esta lei non nace da improvisación, parte dun modelo claro e dun importante traballo previo», ha insistido el conselleiro de Educación.

Críticas de la oposición

El diputado del PSdeG Aitor Bouza ha criticado que la Xunta presente esta ley «sen diálogo», y se h preguntado cuántas de las aportaciones recibidas fueron aceptadas e incorporadas. En consecuencia, ha vuelto a reclamar una comisión de estudio en la Cámara gallega, que fue rechazada por el grupo popular, y ha pedido al Ejecutivo autonómico «ser valentes» y garantizar «realmente os dereitos de toda a comunidade educativa». Bouza hizo referencia en su intervención a las medidas acordadas este lunes por el Consello de la Xunta para tratar de paliar los resultados del último informe PISA. «Por que non as tomaron antes?», ha preguntado el parlamentario socialista antes de cuestionar al conselleiro cuándo se va a hacer una evaluación de lo que pasó con E-Dixgal.

A este respecto, Bouza ha afirmado que «a mayor enmienda» a la política educativa de educación digital de la Xunta la está haciendo Feijoo, que impulsó el E-Dixgal y ahora lo quiere prohibir en toda España.

También puso el foco en E-Dixgal la diputada del BNG Cristina Fernández Davila, recordando, entre otras cosas, que las familias «rexeitaron continuar no programa» y que los centros «empezaron a darse de baixa».

Así, ha defendido la enmienda de devolución presentada por los nacionalistas para que sea retirado este proyecto «por ter como base E-Dixgal», pidiendo una evaluación de impacto independiente que pudiese servir para diseñar una ley que ponga en marcha una digitalización que funcione, que acompañe al alumnado, que dote de los medios, formación, horario y docentes que pueden asumir la carga, insistió la diputada nacionalista.

«Ao PP non lle move mellorar a educación pública, está máis pendente de obedecer as ordes do seu partido desde Madrid», ha criticado la diputada nacionalista, quien también cuestionó que el problema es la falta de recursos y que el Gobierno no escucha a los profesionales.

Del mismo modo, Cristina Fernández ha insistido en que la redacción de la nueva norma «queda moi aberta», lo que, en su opinión, muestra «o grado tan baixo de compromiso e concreción do texto» para regular el uso de la tecnología en las aulas.