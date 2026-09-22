Un reloj en la Oficina del Peregrino marca ya la cuenta atrás para el Xacobeo 2027

El cronómetro del Xacobeo, recién activado por Alfonso Rueda, marca los 100 días que faltan para el año santo.

Este martes, a 100 días del comienzo del Xacobeo 2027, Alfonso Rueda, puso en marcha un cronómetro en la Oficina de Acollida ao Peregrino en Santiago, que dará la cuenta atrás hasta el inicio de la año santo. El presidente de la Xunta estuvo acompañado del comisario do Xacobeo, Marcos Gómez Román, y del director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles.

La activación del rejoj forma parte de los preparativos que desde hace meses tiene en marcha la Xunta para el Xacobeo, que «vai ser un dos acontecementos máis relevantes a nivel europeo» del próximo año y «supón unha gran oportunidade para Galicia», señalaron fuentes del Gobierno gallego. Su objetivo es que la programación, «diversa» e «inclusiva», se prolongue más allá del 2027 y cubra todo el territorio de la comunidad.

En el marco del plan de patrocinios ya se han aprobado 128 proyectos que se organizarán este año como antesala del Xacobeo. La Xunta ha recibido más de 700 propuestas para la programación del 2027, y ahora se está evaluándo cuáles tendrán apoyo para hacerse realidad.

En paralelo, la Administración autonómica ha activado una nueva edición del programa O Teu Xacobeo, con el que se prevé poner en marcha otros 50 actos vinculados al año santo con la colaboración con distintas entidades, profesionales y pequeñas y medianas empresas. En octubre se abrirá una nueva convocatoria de ayudas para los actos del 2027. Además, la Xunta avanza en los contratos de patrocinio con empresas de la comunidad, tras formalizar la colaboración de Hijos de Rivera, Leche Río o Vegalsa-Eroski, y está concretando los últimos detalles de la campaña institucional.

El Gobierno gallego destaca además la amplia capacidad de convocatoria del Xacobeo a la vista de los últimos datos de peregrinos registrados en el Camino de Santiago. En lo que va de año se han superado las 454.000 compostelas, y hay que recordar que parte de los viajeros que hacen la ruta no recogen esa acreditación. Los sensores instalados en diferentes puntos del Camino indican que el número real se acerca a las 736.000 personas.