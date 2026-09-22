El pulso por la Diputación de Lugo se decidirá en los tribunales y en el censo electoral

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

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Grupo socialista en la Diputación de Lugo, dirigido por la actual presidenta, Carmela López
Grupo socialista en la Diputación de Lugo, dirigido por la actual presidenta, Carmela López Óscar Cela

Con la causa judicial aún abierta contra José Tomé y la redistribución de diputados en juego, PP, PSOE y BNG reordenan sus fichas para la cita del 2027, en la que la victoria en la capital podría decidir el mando provincial

13 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La política lucense —tras vivir meses de convulsión por las acusaciones de acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el órdago de la popular Elena Candia para alcanzar la

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