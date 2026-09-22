El pulso por la Diputación de Lugo se decidirá en los tribunales y en el censo electoral
LUGO / LA VOZ
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Con la causa judicial aún abierta contra José Tomé y la redistribución de diputados en juego, PP, PSOE y BNG reordenan sus fichas para la cita del 2027, en la que la victoria en la capital podría decidir el mando provincial13 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La política lucense —tras vivir meses de convulsión por las acusaciones de acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el órdago de la popular Elena Candia para alcanzar la