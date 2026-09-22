El Parlamento recibe el Premio Solidario Grupo Social ONCE

Jornada de votaciones en el debate sobre el estado de la autonomía del año pasado SANDRA ALONSO

El Parlamento de Galicia ha sido distinguido con el Premio Solidario Grupo Social ONCE Galicia 2026, en la categoría de Administración Pública, que reconoce a las personas físicas o jurídicas que destaquen «pola súa labor solidaria no seu entorno de influencia».

El jurado del galardón reconoció así la «consolidación na Cámara» de un modelo «pioneiro» en su apertura social, participación ciudadana activa y compromiso con los derechos de la infancia y colectivos vulnerables mediante iniciativas continuadas de «sensibilización, o impulso das iniciativas lexislativas populares e a celebración anual de plenos solidarios coa participación de centos de escolares de toda a xeografía galega», expone el Parlamento.

Según indican, describe al legislativo como una institución pública «transparente, empática e vertebradora das demandas das organizacións non gubernamentais e dos colectivos en exclusión, impulsando a escoita activa á cidadanía». El Parlamento recibirá su galardón el 14 de octubre junto a los premiados en el resto de categorías, que incluyen a las asociaciones STOP, por la iniciativa Cada niño un juguete, y Solidarios con los Mayores (Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación), el grupo Nauterra (Empresa) y la científica e investigadora Marisol Soengas (Persona Física).