Los ingenieros gallegos apoyan analizar si son necesarios más embalses para afrontar sequías

Fue la propia Xunta la que hace unas semanas abrió el debate. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, planteó la necesidad futura de construir nuevos embalses. «Nalgún sitio haberá que encorar a auga para tirar dela», dijo entonces. Cuando unos días después el Consello de la Xunta aprobó la estrategia autonómica contra la escasez de agua, el presidente de la Xunta aseguró que la construcción de nuevas presas de abastecimiento sería el último recurso si otras medidas —el uso de aguas subterráneas o la eliminación de fugas en las traídas, entre otras— no garantizan el consumo en las grandes áreas urbanas.

Ahora es el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos el que entra en el debate. Tras la elección por primera vez de una decana —Lorena Solana— en la organización, los profesionales especializados en construir infraestructuras hidráulicas remitieron ayer un comunicado en el que, ante el cambio evidente en los patrones climáticos y unos índices de escasez de agua que empeoran cada año, se muestran favorables a que se estudie «de forma pormenorizada» si, en un futuro próximo, «podrían necesitarse nuevos embalses en la comunidad». Es decir, los ingenieros no apoyan directamente la construcción de más presas, sino que se analice en profundidad esta posibilidad. «Como colegio no tenemos todos los datos necesarios», admite Fernando López Mera, miembro de la junta rectora y experto en planificación hidrológica, que en todo caso constata que las sequías son cada vez más largas «y ya estamos rozando el desabastecimiento». «Hay que estudiar esta posibilidad por si hiciese falta», añade sobre la eventual construcción de nuevos embalses.

No obstante, los ingenieros de Caminos dibujan un escenario en el que la construcción de nuevos embalses parece inevitable a medio plazo, especialmente en el área metropolitana Vigo-Pontevedra. «Esta zona necesita, de forma objetiva, acumular más agua para garantizar el consumo de la población», alegan, para recordar que gran parte de los gallegos «bebemos agua porque existen embalses».

Las medidas alternativas a las que se refería hace unos días Alfonso Rueda, asegura el colegio de ingenieros, ya se ejecutaron en el eje Vigo-Pontevedra. Se ha avanzado en la reducción de fugas en las redes de distribución, así como en la mejora de los tratamientos para aprovechar la totalidad del agua del embalse de Eiras, «incluso la de las capas más profundas y de menor calidad». «Sin embargo, es muy probable que estas actuaciones no vayan a ser suficientes a medio plazo», avisan los expertos. Fernando López Mera lo resume en esta frase: «Nos persiguen las nuevas condiciones climáticas y a esto se suma que en Galicia acumulamos poca agua históricamente porque siempre llovía». Sobre el uso de aguas subterráneas, este ingeniero no es optimista. «En Galicia la geología no permite grandes acumulaciones, tan solo hay pequeñas cantidades en las capas superiores», explica.

Con 32 concellos en alerta y otros 75 en prealerta por sequía, con los embalses de Galicia Costa al 53,7 %, y con más de 30 grados en buena parte del país a las puertas del otoño, los ingenieros de Caminos reclaman que se afronte el estudio para construir nuevos embalses sin prejuicios, asumiendo la evidente vulnerabilidad del sistema gallego. «En el actual contexto de cambio climático, asistimos a episodios de sequía con períodos sin lluvia cada vez más prolongados y con caudales circulantes excesivamente bajos en nuestros ríos. Por esta razón, en muchos momentos del año se produce un déficit evidente: las demandas superan a los recursos instantáneos disponibles para atenderlas», explican. Cuando este déficit va consumiendo el volumen de agua en los embalses y las reservas se van agotando, aducen, «la situación pasa a denominarse escasez estructural». «La seguridad hídrica del futuro ya no dependerá de lo que llueva, sino de nuestra capacidad técnica y previsión social para conservar y almacenar de forma eficiente cada gota», alerta el colegio de ingenieros de Caminos.